Hypersexualisation :  même l’ado virtuelle de Duolingo est prise pour cible

Sur X, un internaute a détourné l’une des mascottes de l’application Duolingo : l’adolescente Lily. Son animation devient virale et fait polémique. La raison ? L’hypersexualisation de la jeune fille virtuelle.

La publication a été vue plus de 30 millions de fois en trois jours. Le 31 octobre, sur le réseau social X, un internaute, l’artiste Movail, a publié un dessin à caractère sexuel visant l’un des personnages phares de l’application d’apprentissage de langues Duolingo : Lily, une ado.

Animation sexualisante

Sur Duolingo, plusieurs personnages rythment le parcours d’apprentissage. Parmi eux, Lily, présentée par la plateforme comme une adolescente au look emo. Elle a des cheveux violets, un pull à col roulé et le visage blasé. Sur l’application, son rôle est de simuler des conversations téléphoniques réalistes pour que les utilisateurs puissent pratiquer oralement la langue.

Mais l’animation réalisée par Movail sexualise franchement le personnage. La silhouette filiforme de Lily devient ultra pulpeuse et l’ado est mise en scène dans des poses sexualisantes. En trois jours, la publication est vue, commentée et repartagée plus de 30 millions de fois avant d’être retirée à la demande de l’équipe juridique de Duolingo.

Un fléau qui cible les filles mineures

Seul commentaire de l’auteur de l’animation : « Je tiens juste à préciser que, au moment où j’ai créé et publié ces illustrations, je ne savais pas que Lily était une adolescente. Ça fait plus de quatre ans que je m’y consacre, et, pour autant que je m’en souvienne, l’âge des personnages n’a jamais été mentionné. Sur la première illustration, je l’avais représentée comme une jeune femme d’une vingtaine d’années, et tout ce que je savais d’elle, c’était ce que j’avais vu sur l’application », se justifie-t-il. Pourtant, Duolingo a précisé à plusieurs reprises que Lily était une adolescente, elle est donc mineure.

Suite à la polémique, des internautes argumentent que c’est « juste un dessin » et que le personnage de Lily n’existe pas et que l’on ne peut donc pas déterminer si elle est mineure ou non. Sauf qu’en la « vieillissant » d’à peine quelques années, le dessinateur banalise la sexualisation de ce personnage, à l’origine mineur. La sexualisation du personnage de Lily reflète un phénomène bien plus large : l’hypersexualisation des jeunes filles. En 2007, dans un rapport, l’Association américaine de psychologie pointe du doigt « la prolifération d’images sexualisées de filles et de jeunes femmes dans la publicité, le merchandising et les médias » et dénonce l’impact sur « l’image que les filles ont d’elles-mêmes ». Dans ce même rapport, c’est le processus de sexualisation, c’est-à-dire « de réduire une personne à un objet destiné à la satisfaction sexuelle d’autrui », qui est visé.

Sur les réseaux sociaux, la sexualisation cible massivement les femmes, notamment les jeunes filles mineures, qu’elles soient réelles ou virtuelles. Certains internautes reprochent à l’application Duolingo d’avoir tardé à réagir et, même, d’avoir attendu que la publication dépasse les 30 millions de vues pour exiger son retrait. Le fléau des deepfakes et du cyberharcèlement sexiste sévit en toute impunité.

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