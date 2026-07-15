« Je ne veux pas passer pour une pleureuse » : le tacle sexiste de Didier Deschamps passe inaperçu

Après la défaite de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde de football face à l'Espagne, le sélectionneur a fustigé l’arbitrage à demi-mot. Pour esquiver les critiques, il a pioché dans le registre sexiste sans que cela ne choque grand monde.

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