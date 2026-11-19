Après un passage sur France Télévisions où elle a été choquée d’être présentée comme « femme de », Anne-Cécile Mailfert a certes reçu beaucoup de soutien, mais elle a aussi subi des torrents d’insultes et de haine de la part de la réacosphère antiféministe. Elle porte plainte.

Anne-Cécile Mailfert sur FranceInfo Le 16 novembre

La scène a fait le tour des médias. Présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mailfert était invitée à réagir à l’affaire Depardieu lundi sur le plateau de la chaîne franceinfo canal 16. Normal : avec la fondation qu’elle préside, elle est sur tous les fronts de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La Fondation des femmes rassemble, soutient et est soutenue par la plupart des associations féministes historiques.

À la fin de la séquence, la journaliste qui animait l’émission a précisé que la militante féministe était en couple avec le numéro 2 de France Télévisions. Face à la stupéfaction d’Anne-Cécile Mailfert, la journaliste a ajouté : « C’est notre charte qui nous demande de préciser les choses… » Réponse de la présidente de la FDF : « J’assume complètement mon compagnon, mais pardon, c’est absolument scandaleux. Quel est le rapport avec Gérard Depardieu ? » Aucun, mais il s’agirait, selon la direction, d’évoquer les « liens d’intérêt éventuels ».

Règles de transparence floues

La règle qui a été appliquée ce soir-là est récente et semble avoir été taillée sur mesure pour Anne-Cécile Mailfert. Elle a été adoptée à la demande du Syndicat national des journalistes (SNJ) de France TV en décembre 2025, ainsi que le précise le compte rendu du SNJ issu de la « Commission déontologie journalistes France TV » du 1er décembre 2025. « Régulièrement, Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, compagne de Stéphane Sitbon-Gomez, est invitée sur franceinfo sans que ce lien ne soit mentionné à l’antenne. Est-ce la limite de la transparence ? », avaient demandé les élus SNJ. Réponse de la direction : « Elle sera à l’avenir également présentée comme la compagne de M. Sitbon-Gomez, car c’est un lien d’intérêt avec le groupe. Elle aurait dû être présentée comme cela. »

Soutiens et torrents de haine

Anne-Cécile Mailfert a reçu de nombreux soutiens de militantes ainsi que de femmes et d’hommes politiques comprenant qu’elle se soit sentie « blessée ». Sur Instagram, elle écrit notamment : « Je ne vois pas en quoi ma vie de couple aurait dû devenir le sujet. Ce qui m’a blessée, au fond, c’est cette impression de devoir encore une fois justifier ma place. De voir mon engagement ramené à ma vie personnelle »,

La direction de franceinfo canal 16 a alors reconnu qu’elle « aurait dû prévenir » la présidente de la FDF « avant son passage à l’antenne et lui a présenté ses excuses sur ce point », est-il écrit sur le site de la chaîne. Tandis que les responsables de la charte déontologique de France Télévisions ont expliqué à l’AFP que les contours de la transparence exigée étaient encore flous.

Mais si les soutiens ont afflué auprès d’Anne-Cécile Mailfert, des torrents d’insultes se sont aussi déversés sur elle dans les médias et sur les réseaux sociaux. À commencer par l’incontournable CNews et la bande de chroniqueurs revanchards de Pascal Praud (CNews a fièrement affiché la séquence sur X ici). Laissant exploser leur misogynie, ils ont estimé qu’Anne-Cécile Mailfert avait hurlé, ne se contrôlait pas, que son pauvre mari allait souffrir en rentrant à la maison, ou encore que « ces gens-là » manquent d’humour… Même tonalité sur Europe 1 et dans l’ensemble de la galaxie Bolloré.

Action en justice

Ailleurs, c’est un cyberharcèlement en règle qu’elle subit. Menaces, insultes et injures sexistes ne faiblissent pas depuis trois jours, a-t-elle déclaré à la presse mercredi 18 novembre. Les attaques violentes se sont multipliées, notamment au sein de boucles de discussion privées sur la plateforme Telegram.

Sur France Inter, elle déclare ce jeudi 19 novembre être la cible d’un déferlement de haine, de misogynie et d’insultes : « Je suis inondée de messages d’insultes, de haine, misogynes. Depuis trois jours, ce sont des milliers de commentaires où on me traite de tous les noms, où on me dit que je dois rentrer à la maison, que je n’ai rien à foutre sur les plateaux télé, que je suis là parce que j’ai couché… C’est très humiliant, très dégradant. »

Elle annonce alors porter plainte : « J’ai décidé de rassembler tous ces éléments pour pouvoir porter plainte parce que ça fait trois jours » et « je n’en peux plus de ces injures et de ces humiliations répétées ».