L’Espagne remporte la première Ligue des Nations féminine face à la France

L’Espagne remporte la Ligue des Nations féminine face à l’équipe de France. Victoire logique et méritée. Les Françaises, qui disputaient leur première finale d’un tournoi majeur, n’ont malheureusement jamais su inquiéter leurs adversaires.

L’Espagne remporte la 1ère Ligue des Nations féminine

C’était la première édition de cette Ligue des Nations féminine (Women Nation’s League). Et il n’en fallait pas moins aux Espagnoles qui jouaient sur leurs terres. En s’imposant, ce mercredi 28 février 2024, sur un score de 2 à 0 face aux Françaises, elles entrent un peu plus dans l’Histoire. Le stade de la Cartuja à Séville (Espagne), où se déroulait la finale, a enregistré un record d’affluence historique avec 32.657 spectateur·rices.

Les Espagnoles confirment leur domination mondiale

Six mois après leur sacre de championnes du monde, les Espagnoles confirment leur domination au plus haut niveau. En battant les Pays-Bas en demi-finale (3-0), l’Espagne s’était déjà assurée un billet pour les Jeux Olympiques. Une première grande victoire. Mais en remportant cette finale, elles ajoutent un titre supplémentaire à leur palmarès.

Elles ont complètement asphyxiées les Françaises, notamment sur la première mi-temps. Elles étaient sur tous les ballons et à la 32e minute, il aura fallu un magnifique centre d’Olga Carmona pour qu’Aitana Bonmatí transperce la défense française et ouvre le score (1-0).

Si le début de deuxième période a donné un petit peu plus d’air à l’équipe de France, un deuxième but espagnol à la 53e minute est presque venu anéantir tout espoir français. Sur un centre d’Ona Battle, Mariona Caldentey a su se frayer un chemin au milieu de plusieurs défenseuses françaises.

A l’issue de la rencontre, Aitana Bonmatí, Ballon d’Or 2023, est logiquement désignée meilleure joueuse du match (MVP).

L’Espagne, championne de la Ligue des Nations

Un rendez-vous manqué pour les Françaises

Les Françaises s’étaient quant à elles imposées 2 à 1 en demi-finale face à leur bête noire, l’Allemagne. Disputant leur première finale, une victoire leur aurait permis de décrocher le premier titre majeur de leur histoire. Mais ce ne sera encore pas pour cette fois-ci. En revanche, grâce à cette deuxième place, elles montent pour la première fois sur le podium d’une compétition internationale.

Elles avaient rendez-vous avec l’Histoire. Mais la prestation qu’elles ont délivré ce soir n’était pas à la hauteur du rendez-vous. Les Françaises n’ont jamais su s’imposer face à des Espagnoles bien meilleures ce soir-là et qui méritent largement leur victoire. Résultat confirmé par le sélectionneur français, Hervé Renard, à l’issue de la rencontre en conférence de presse : « On a joué contre une équipe qui est championne du monde de football et qui survole le football féminin mondial. Et je pense en toute sincérité, de très loin.»

Dominées du début jusqu’à la fin, elles n’ont pas su s’imposer : manque de rythme, de technique, elles n’ont touché que très peu de ballons – trop souvent rendus aux Espagnoles – et n’ont pas cadré un seul tir de la rencontre. Même la meilleure buteuse française, Eugénie Le Sommer, qui portait ce soir le brassard de capitaine, n’a rien pu faire face à la supériorité de La Roja. Amandine Henry, sortie peu après le début de la deuxième mi-temps a elle aussi été transparente. Les entrées de Kenza Dali et Delphine Cascarino ont tout de même apporté un peu de fraîcheur en seconde période. Mais cela n’était pas suffisant pour inquiéter, ne serait-ce qu’un peu, les championnes du monde.

Le match pour la troisième place entre Les Pays-Bas et l’Allemagne s’est soldé ce même jour par une victoire 2 à 0 pour l’équipe d’Allemagne. Les Allemandes terminent donc sur la troisième marche du podium derrière les Espagnoles et les Françaises.

Le prochain rendez-vous international des Bleues sera les Jeux Olympiques de Paris. Les Bleues ont donc encore quelques mois pour se préparer et tenter d’aller décrocher une médaille aux JO, si possible l’or. Mais il faudra compter sur la présence des Espagnoles, plus motivées que jamais pour décrocher à nouveau une première place et un premier titre olympique…

A lire aussi dans Les Nouvelles News :

FIFA-THE BEST : AITANA BONMATÍ SACRÉE MEILLEURE JOUEUSE DU MONDE

L’ESPAGNOLE AITANA BONMATÍ REMPORTE LE BALLON D’OR 2023

LE TOUR DE FORCE DU #METOO DU FOOTBALL ESPAGNOL

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.