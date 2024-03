Les programmes d’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire subissent une énième attaque des conservateurs. Une pétition, élaborée par le collectif Sos Éducation, exige « l’interdiction de l’éducation à la sexualité dispensée à des enfants de moins de 12 ans ». Elle a déjà récolté plus de 27.000 signatures.

photo : pexels

Les séances d’éducation à la sexualité à l’école sont régulièrement critiquées par les conservateurs. Leurs arguments ? Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas être confrontés aux questions de transidentité et de masturbation. Selon la pétition lancée par le « collectif SOS » et très largement diffusée,« l’éducation à la sexualité n’a pas sa place à l’École, car c’est contraire à l’intérêt des enfants qui n’ont pas atteint la maturité suffisante pour aborder la sexualité des adultes ».

Il semble donc nécessaire de rappeler que les violences sexistes et sexuelles sévissent dès le plus jeune âge : trois enfants par classe en moyenne sont victimes d’inceste et plus d’une fille sur deux est victime ou témoin de violences sexistes et sexuelles à l’école. Ainsi, les programmes d’éducation à la sexualité viennent éclairer les notions de consentement ou encore d’identité de genre. Le but ? Ne pas laisser les enfants dans l’ignorance, faire en sorte qu’ils soient capables d’identifier les situations d’abus et prévenir les violences sexistes et sexuelles. Désormais obligatoires, plusieurs programmes ont été imaginés afin d’être adaptés aux différentes tranches d’âge.

Toutefois, sur le plateau de CNews, Sophie Adjugé, Déléguée générale de SOS Éducation, affirme sa « position protectrice » et critique le « militantisme du Planning Familial », qui consisterait selon elle à « nier la différence des sexes » à des enfants de 3-4 ans. Ainsi, les détracteurs de l’éducation à la sexualité alimentent un cercle de désinformation.

Pourquoi faut-il dire OUI à l’éducation à la sexualité à l’École ? Réponse dans Les Nouvelles News :

