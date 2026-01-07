Parlement japonais : la parité bloquée à la porte des toilettes

58 députées japonaises ont signé une pétition pour réclamer davantage de toilettes pour femmes dans l’enceinte du Parlement. Une revendication rappelant que les lieux de pouvoirs ont été pensés sans les femmes.

La suite de cet article est réservée à nos abonné·es.

➤ Pour soutenir le travail de la rédaction et permettre à ce journal d'exister

➤ Pour accéder à l'ensemble de nos articles (plus de 7500), archives et dossiers