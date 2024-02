TikTok : Chloé Gervais critique Abrègefrère… ça ne passe pas chez les masculinistes

Après avoir dénoncé le cyber-harcèlement des créatrices engendré par le contenu du tiktokeur Abrègefrère, la tiktokeuse Chloé Gervais est la cible d’une vague de commentaires sexistes. Énième épisode de misogynie ordinaire sur internet.

Capture d’écran TikTok @chloegervaisspam

Depuis quelques semaines, le compte @Abrègefrère fait le buzz sur TikTok. Son concept ? Résumer les vidéos jugées trop longues sur la plate-forme pour faire gagner du temps aux utilisateurs et utilisatrices. Alors que plus de 1,3 million d’abonné.e.s suivent et aiment ce contenu, la tiktokeuse Chloé Gervais dénonce la misogynie qui en découle : « A minima tu t’en bats les couilles que ton contenu a normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur tuto make-up de fermer leur bouche. […] A maxima, ça me dit que tu es un gros misogyne ».

Une pluie d’insultes sexistes

« Elles cassent les couilles », « Dis-lui de fermer sa gueule » ou « La meuf à Squeezie elle est conne ou quoi ? »… voici les quelques commentaires laissés par la fan-base d’Abrègefrère sous le post de Chloé Gervais et sur X (ex-Twitter). Au-delà des insultes sexistes, la créatrice est ramenée à son statut de prétendue compagne du célèbre youtubeur Squeezie.

Face au cyber-harcèlement de la jeune femme, ce dernier réagi : « Mdrrrr mais ici y’a 5% de types drôles et le reste vous passez votre temps à harceler, à vous acharner, à être misogyne, à déformer des propos, à répandre de la merde, et vous croyez encore qu’on en a quelque chose à foutre de vous ». « Hystérique » ou « copine de » sont les deux seules options proposées à Chloé Gervais et à toutes les femmes présentes sur internet.

À lire aussi : « Les créatrices à peine visibles sur Youtube«

Des internautes de plus en plus misogynes

Chloé Gervais n’est pas la seule à dénoncer la misogynie engendrée par le contenu du compte Abrègefrère. Utilisatrices comme créatrices dénoncent les vagues de commentaires qui appellent à les abréger ou après avoir elles-mêmes été abrégées. Si le contenu du tiktokeur se veut humoristique, il participe néanmoins à un système de dénigrement constant des femmes sur internet. Abrègefrère n’a pour le moment pas réagi à la polémique.

« Je n’ai jamais accusé Abrègefrère d’être misogyne parce qu’il raccourcit plus les meufs que les mecs » précise Chloé Gervais dans une seconde vidéo et rappelle que le concept du tiktokeur est d’abréger des « story time » et, de fait, les femmes sont plus nombreuses à créer ce genre de contenu sur la plateforme. Toutefois, « il a créé malgré lui une vague immense de harcèlement et de misogynie sur les réseaux. Il n’en n’est pas responsable mais ces gens sont devenus une partie de sa communauté et instrumentalisent son contenu. Le problème c’est qu’ils sont extrêmement nombreux. À travers son contenu, ils ont vu l’opportunité parfaite pour aller insulter et harceler des meufs sous prétexte qu’il faut les “abréger“ » déplore Chloé Gervais. Cette hausse de misogynie chez les utilisateurs de la plateforme traduit-elle l’augmentation de la pensée masculiniste chez les jeunes ? Pour rappel : 37% des moins de 35 ans considèrent que le féminisme menace la place et le rôle des hommes (source : Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes).

À lire aussi : « Face au réarmement du sexisme, le HCE appelle à agir«

« Il n’est pas question de dire ici que Abrègefrère est SEXISTE mais que ses contenus ont pour répercussion un harcèlement violent et misogyne de femmes », commente la journaliste Salomé Saqué sur Instagram. Une nouvelle fois, l’hostilité aux femmes et au discours féministe sur internet est exposée. « Il est grand temps qu’on trouve ensemble des solutions pour mieux protéger les femmes sur internet et qu’on arrête de banaliser le harcèlement » conclut Chloé Gervais.

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.