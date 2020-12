Trop de femmes (47%) : Anne Hidalgo règle l’amende à sa façon

La maire de Paris dénonce l’effet « absurde » de l’application d’une loi qui impose des quotas seulement dans les nominations.

«La ville doit payer une amende pour avoir nommé trop de femmes aux postes de direction….» «J’irai porter moi-même ce chèque avec mes adjointes, mes directrices et l’ensemble des femmes du secrétariat général et je proposerai à toutes les présidentes de groupe, majorité comme opposition, si elles le souhaitent, de s’y joindre». Ce 15 décembre, au conseil de Paris, Anne Hidalgo a promis un happening pour payer directement l’amende « à la Ministre de la Fonction publique », Amélie de Montchalin.

Le 11 décembre, Le Monde révélait que la ville de Paris écopait d’une amende de 90000 euros parce qu’en 2018, 16 nominations de directeurs et sous-directeurs de la Ville de Paris ont bénéficié à 11 femmes contre seulement 5 hommes. «Soit un taux de nominations féminines de 69% » Mais à Paris, malgré ces nominations, les femmes ne comptent au total que pour 47 % de l’ensemble des cadres.

Dans d’autres institutions, les amendes pleuvent sur les administrations qui ne font pas assez de place aux femmes

Lire :LA HAUTE ADMINISTRATION SANCTIONNÉE POUR NON-RESPECT DES QUOTAS

La loi de 2013, qui impose les quotas dans la fonction publique, dite « loi Sauvadet », ne concerne que les nouvelles nominations, pas l’ensemble des cadres. Depuis 2017, cette loi impose de respecter une proportion de 40% / 60 % de femmes et d’hommes.

«La direction de la Ville serait devenue, tout à coup, beaucoup trop féministe » a ironisé Anne Hidalgo. La maire a jugé : « Cette amende est évidemment absurde, injuste, irresponsable, dangereuse ». Elle est fière de la démarche volontariste de sa ville :« oui, nous devons promouvoir des femmes avec détermination et vigueur car le retard partout en France est encore très grand ». « Oui, pour promouvoir et arriver un jour à la parité, il faut accélérer le tempo et faire en sorte que dans les nominations il y ait plus de femmes que d’hommes »

11 femmes, 5 hommes… La Ville de Paris a été condamnée à 90.000 euros d'amende parce que trop de femmes directrices ont été nommées. Avec mes adjointes, les directrices et les présidentes de groupe, nous irons donc porter ce chèque à la Ministre de la Fonction publique. pic.twitter.com/yMDAeH86eS — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 15, 2020

