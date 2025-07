Football : les Bleues déprogrammées mais victorieuses

Dimanche dernier, l’équipe de France féminine jouait son dernier match de poules de l’Euro 2025 face aux Pays-Bas. Au même moment, le Paris Saint-Germain disputait la Coupe du monde des clubs de la FIFA. TF1 a préféré diffuser le match des Parisiens plutôt que celui de l’équipe nationale…

5-2. Une victoire nette et sans bavure pour les Bleues dimanche 13 juillet contre le Pays-Bas au Parc Saint-Jacques de Bâle. Pour leur dernier match de ces phases de groupe, les Françaises ont brillé et finissent premières de leur poule devant les Anglaises, tenantes du titre. Malgré un sans-faute sur leurs trois derniers matchs et une programmation prévue de longue date, TF1 a préféré diffuser la finale masculine de la Coupe du monde des clubs, qui opposait le PSG à Chelsea.

Une ombre au tableau…

« Le troisième match de l’équipe de France féminine à l’Euro 2025 sera diffusé sur TF1, et la finale [de la Coupe du monde des clubs] sera proposée sur TMC ou TFX », avait assuré Julien Millereux, directeur des sports du groupe TF1, en amont de l’Euro 2025. Pourtant, une fois confrontée à la réalité de la présence du PSG en finale, la chaîne a rétropédalé. Le match des Bleues devait donc être diffusé sur TMC, avant qu’un accord ne soit signé avec France Télévisions pour qu’il bascule sur France 2, « afin de proposer la meilleure exposition possible à la rencontre » selon un communiqué de presse.

Malgré cet accord, les joueuses n’ont pu cacher leur amertume. « On est déçues, on aurait aimé avoir plus grande visibilité mais on reste diffusées sur une chaîne accessible, c’est bien aussi », relativise l’attaquante Kadidiatou Diani, « Entre une finale et un troisième match de groupe, le choix a été fait ». Oriane Jean-François, milieu de terrain de l’équipe, ajoute : « Il y a un peu de déception, on n’a pas de bol, nos trois matchs de groupe ont eu lieu pendant la Coupe du monde des clubs. […] Qu’on soit d’accord ou pas, on n’a pas trop notre mot à dire. On vous laisse revendiquer nos droits. »

Une dizaine de jours plus tôt, la sociologue, autrice de Du sexisme dans le sport et vice-présidente déléguée de la fédération française de handball Béatrice Barbusse se réjouissait de voir la compétition diffusée sur TF1. Pourtant, elle avertissait déjà : « On a avancé depuis 2014, bien sûr. Mais on n’a pas avancé tant que cela. Nous sommes fatigué·e·s d’attendre, décennie après décennie, des changements significatifs qui ne viennent pas. »

Pour TF1, le pari semble tout de même gagnant : selon Médiamétrie, 4,8 millions de téléspectateur·ice·s ont regardé la finale de la Coupe du monde des clubs, contre 2,3 millions pour le match des Bleues. Béatrice Barbusse ironisait déjà à ce sujet avant le match : « Alors bien sûr il y aura tout un tas de commentaires le lendemain pour comparer les taux d’audience […]. Et certains diront sûrement : vous voyez le foot des filles intéresse moins… Bref, on s’en moque, l’essentiel est que chacun puisse choisir son match ! Pour ma part, vous avez deviné ce que je vais choisir. »

…Qui n’empêche pas l’Euro 2025 de battre tous les records !

En dépit de cette déception, l’Euro 2025 reste une réussite sans précédent pour le football féminin. À l’issue de cette première phase de la compétition, l’UEFA se félicite sur ses réseaux sociaux d’avoir vu 461 582 spectateur·ice·s assister à l’un des matchs depuis les gradins. Avant même le début de la compétition, plus de 600 000 billets avaient déjà été vendus, et 22 des 31 rencontres affichaient déjà complet. Le record de l’Euro 2022, qui avait réuni 357 993 supporters, est déjà largement battu.

Pour les Bleues, troisièmes favorites de la compétition, ce record se fait particulièrement ressentir. Les Françaises ont rassemblé 34 133 personnes lors de leur match contre le Pays-Bas, un nombre qui ne cesse de croître depuis le début de la compétition. Cette hausse de l’intérêt pour le football féminin s’observe également du côté de la rémunération des joueuses : l’Euro 2025 dispose d’une dotation record de 41 millions d’euros, soit un bond de 156 % par rapport aux 16 millions alloués en 2022 selon l’UEFA. L’équipe sacrée championne pourra empocher jusqu’à 5,1 millions d’euros, contre un peu plus de 2 millions lors de l’édition précédente.

