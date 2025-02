Lina Soualem, prix Alice Guy 2025

Créé en 2018, le prix Alice-Guy récompense chaque année un film à financement majoritairement français réalisé par une femme. Son nom est un hommage à Alice Guy, la secrétaire de Léon Gaumont devenue la première réalisatrice de films, scénariste, productrice et directrice de studios dès 1906. Fondé par la journaliste Véronique Le Bris, ce prix pallie le manque avéré de femmes dans les palmarès de cinéma. Ce qui était encore le cas cette année sans nommée dans les catégories meilleur film et meilleure réalisation des César… Plus de 5000 personnes ont voté par Internet parmi une liste de 85 œuvres et déterminé 5 films, ensuite départagés par un jury de professionnels : Jean-Pierre Améris, scénariste et réalisateur, Michaël Mélinard, journaliste et critique, Pauline Seigland, productrice, Kaouther Ben Hania, scénariste et réalisatrice, Anna Mouglalis, actrice et Thomas Jolly, comédien et metteur en scène.