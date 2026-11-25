Pas de subventions pour les associations « politisées ». C’est le projet de Marine Le Pen pour faire des économies. Derrière cet argument fumeux, un projet idéologique cible les associations qui mènent un travail de terrain auprès des femmes, des minorités de genre et des personnes étrangères.

Capture d’écran © France Inter / émission Franc-jeu du 22 novembre 2026

Si Marine Le Pen devient présidente en 2027, on sait déjà à quels risques seront exposées les associations. Aperçu glaçant : en pleine campagne, la candidate RN réaffirme sa volonté de supprimer les subventions aux associations qu’elle juge « politisées »

Quel avenir pour les associations ?

C’est quoi une association « politisée » ? Invitée dans l’émission Franc-jeu, ce dimanche 22 novembre sur France Inter, Marine Le Pen peine à donner une définition claire. Pourtant, elle prône ce critère de sélection comme essentiel pour décider quelles associations pourront recevoir, ou non, des subventions de l’État en cas de victoire du RN en 2027.

Ces dernières semaines, la candidate d’extrême droite a multiplié les déclarations hostiles à l’égard de certaines associations. Le lundi 16 novembre, lors d’un débat avec les autres candidats à la présidentielle, diffusé sur TF1 et LCI, Marine Le Pen a réitéré son projet d’« arrêter de subventionner les associations politisées ». Dans son viseur : la Ligue des droits de l’Homme, association créée en 1898 pour soutenir l’innocence du capitaine Dreyfus, qu’elle qualifie de « ramassis de gauchistes ». Elle ajoute : « À partir du moment où une association vient dire ‘il faut voter untel, il ne faut pas voter untel’, elle fait de la politique. Si c’est comme ça, et bien dans ces cas-là, il faut qu’elle se constitue en parti politique ». À peine deux jours plus tard, le 18 novembre, la candidate du RN signe une tribune dans le journal Le Figaro. Elle prend pour cible « un écosystème associatif de gauche et d’extrême gauche clairement engagé et militant, subventionné à coups de millions, voire de milliards ».

Les attaques de l’extrême droite contre Le Planning

Le 22 novembre, lors de son interview sur France Inter, c’est le Planning familial qui est visé par Marine Le Pen. Lorsque le journaliste Benjamin Duhamel l’interroge sur sa volonté de supprimer les subventions versées à l’association, qui permet à des milliers de femmes d’avoir accès à des soins de santé essentiels depuis 70 ans, la candidate réplique : « Ou alors le Planning familial arrête d’appeler à voter pour untel ou untel peut-être non ? ».

Elle affirme alors qu’il ne s’agit pas de « chantage mais d’un principe de respect de ce que versent les Français au budget de l’État ». Celle qui a été condamnée cette année pour détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires européens ose alors soutenir « qu’il est absolument anormal que des associations se servent de l’argent de l’État ou des collectivités pour faire de la politique ». Derrière son projet de « baisser les subventions aux associations ne relevant pas de l’intérêt général », dans le but d’économiser 3,7 milliards d’euros d’argent public par an, le RN dissimule une hostilité aux racines anciennes à l’égard, entre autres, du Planning familial.

Lors de la campagne présidentielle de 2012, Marine Le Pen décrivait déjà le Planning familial comme « une espèce de centre d’incitation à l’avortement ». La même année, Louis Aliot, alors n°2 du Front National, lâchait la formule abjecte d’ « IVG de confort ».

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En 2015, Marion Maréchal-Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, déclarait lors d’un meeting de la Manif pour tous : « Il y a des subventions qui, moi, me choquent, particulièrement en période de crise dans une région qui a un taux de chômage supérieur а la moyenne nationale » Dans son viseur, les plannings familiaux et les associations LGBTQ+. « Des associations très politisées. Il n’est pas question de leur verser un sou ».

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L’histoire continue : en 2022, Marine Le Pen s’oppose à l’inscription de l’IVG dans la Constitution. En juin 2026, le maire RN de la ville de Carpentras, dans le Vaucluse, décide de supprimer toutes les subventions accordées au Planning familial.

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Le RN a pourtant tenté une stratégie de dédiabolisation, notamment vis-à-vis des droits des femmes. En 2024, Jordan Bardella promettait : « Si je suis Premier ministre, je ne toucherai pas aux financements d’associations qui aident les femmes. […] Je les sanctuariserai ». Au vu des récentes déclarations de Marine Le Pen, le parti d’extrême droite semble revenir à ses premiers principes. Toutefois, il semble avoir oublié un principe démocratique : les acteurs de la société civile, et donc les associations telles que le Planning familial ou La ligue des droits de l’Homme, ne sont contraints par aucun devoir de neutralité politique. Mais l’État, quant à lui, doit faire preuve de neutralité afin de garantir l’intérêt général.

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