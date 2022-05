Quand Vianney prépare un biberon, il faut remettre quelques pendules à l’heure

Gala applaudit le papa artiste qui va « donner un coup de main à la mère de son fils » Et ça ne passe pas. Match retour : #jaidepapa, « je n’aide pas ma femme »

Non, un papa qui prépare un biberon à son bébé « n’aide pas » la mère de son fils ! Rien n’allait dans le commentaire fait par le magazine Gala à une photo postée par le chanteur Vianney sur son compte Instagram.

Visiblement mal réveillé, l’artiste prépare un biberon et le magazine people affirme : « Papa fatigué mais comblé. Entre deux concerts, Vianney n’hésite pas à donner un coup de main à la mère de son fils, la violoncelliste Catherine Robert. Il est devenu spécialiste de la préparation de biberons »

On dirait c’est pas AUSSI son fils au gars. Il est passé donner un coup de main 🥱 La barre est si basse pour les pères puisque le travail parental est attendu uniquement des mères. pic.twitter.com/OuAtdOZrX2 — Illana Weizman (@IllanaWeizman) April 29, 2022

L’autrice et militante féministe Illana Weizman a réagi en ironisant sur Instagram : « Vianney, ce héros, prépare un biberon pour son fils » et en pestant sur le double standard qui fait passer un père qui s’occupe exceptionnellement de son bébé pour un héros tandis que la mère qui endosse tout ne récolte aucun laurier… et s’expose souvent à des critiques négatives.

Sur les réseaux sociaux, #jaidepapa montre des photos de femmes s’occupant de leur progéniture, fatiguées mais comblées de donner un coup de main au papa. Elles attendent encore les applaudissements.

Il y a quelques années, cette vidéo apparaissait sur les réseaux sociaux. Son message n’est pas encore évident pour tout le monde.

