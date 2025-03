Trop vieilles ? Quatre présentatrices dénoncent la procédure de recrutement de la BBC

Lors d’une fusion entre les différentes chaînes de la BBC, quatre présentatrices portent plainte pour discrimination. Selon elles, leur âge – entre 40 et 50 ans – leur a valu d’être écartées. Alors que les médias marchent vers la parité, les femmes plus âgées ne sont pas de la partie.

La BBC accusée de sexisme et d’âgisme ? C’est que dénoncent quatre présentatrices phares de la chaîne après avoir été écartées de postes de présentation lors d’une réorganisation des chaînes du groupe britannique.

Discrimination à l’embauche

En 2022, la BBC annonce la fusion de son antenne d’information nationale BBC News et sa branche internationale BBC World News. Une réorganisation qui donne lieu à une procédure de recrutement de cinq présentateurs en chef.

Martine Croxall, Karin Giannone, Kasia Madera et Annita McVeigh, personnalités connues des téléspectateurs de la chaîne depuis de nombreuses années, posent leur candidature.

Mais, selon les quatre présentatrices, le rédacteur en chef des chaînes de la BBC aurait assuré en privé à quatre autres présentateurs – deux hommes et deux jeunes femmes – que leurs emplois étaient préservés. Les quatre journalistes, respectivement quadragénaires et quinquagénaires, dénoncent alors un processus de recrutement truqué, un « simulacre ».

En mai 2024, elles engagent une action de justice contre la chaîne. « Nous avons été soumises à un processus de candidature prédéterminé en février 2023 », ont-elles déclaré, comme le rapporte les documents du tribunal. Les quatre présentatrices déplorent aussi la rétrogradation à des postes de correspondantes qui leur a été proposée et l’inévitable baisse de salaire qui l’accompagne.

Le 14 mars 2025, un accord a finalement été trouvé entre la BBC et les plaignantes, qui vont réintégrer la chaîne. Si les termes de cet accord n’ont pas été dévoilés, un communiqué stipule que la chaîne n’a « accepté aucune responsabilité ni aucun des arguments avancés contre la BBC » et soutient que « tous les candidats aux postes de présentateurs en chef ont été soumis à la même procédure de candidature équitable, qui comprenait un entretien de candidature puis des évaluations pratiques ».

L’âge des femmes, l’angle mort de la parité

Si la BBC maintient ses positons, cette affaire met un coup de projecteur sur la discrimination genrée et le manque de représentation des femmes passées 40 ans dans les médias.

En 2023, en France, les femmes représentent 43 % des effectifs sur les plateaux (télé et radio) selon un rapport de l’Arcom. Bonne nouvelle : cette proportion évolue puisqu’elle était de 38 % en 2016. Le présentatrices sont même représentées à parité depuis 2022. Toutefois, l’âge reste un facteur d’effacement pour les femmes puisque seulement « 23 % des personnes de plus de 50 ans étaient des femmes en 2013 contre 28 % en 2023 », selon un autre rapport de l’Arcom. Micro-évolution.

La plainte des quatre présentatrices contre la BBC rappelle simplement que ces discriminations persistent et le manque de représentation de femmes d’un certain âge continue d’infuser dans les médias. En 2011, déjà, la chaîne anglaise avait été condamnée pour âgisme suite à la plainte de Miriam O’Reilly, l’une des quatre présentatrices quadragénaires et quinquagénaires exclues de l’émission Countryfile. Depuis, les choses ont évolué… mais pas suffisamment et les schémas sexistes et âgistes persistent.

Pour exister dans les médias, encore plus à la télé, il faut soit être un homme, soit une femme jeune. L’affaire de la BBC le rappelle bien. Si la chaîne se félicitait en 2021 d’avoir atteint la parité parmi ses effectifs, les membres de la campagne Acting Your Age pointaient du doigt la faible part de femmes de plus de 35 ans parmi les collaboratrices. Ils citent notamment les chiffres de 2018 de l’Ofcom qui montrent que 67 % des collaborateurs de BBC One et BBC Two âgés de 45 à 54 ans étaient des hommes, 71 % pour les 55 à 64 ans et à 74 % pour les 65 à 74 ans. Une véritable parité est loin d’être atteinte.

