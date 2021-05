5 % de femmes à la tête des entreprises : un chiffre en hausse !

La diversité des genres au sommet des entreprises progresse à la vitesse d’un vieil escargot. Les causes des discriminations demeurent.

L’organisation de jeunes dirigeants YPO a publié avec le Financial Times et ONU Femmes, à l’occasion du sommet HeForShe, une nouvelle étude sur la diversité des genres dans les entreprises

Du 10 au 22 mars 2021, 2 079 chef.fes d’entreprise (dont 23 % de femmes) membres de YPO dans 106 pays, ont répondu à une enquête devant identifier les obstacles à la progression des femmes aux sommets des entreprises, ainsi que des idées pour éliminer ces obstacles.

57 % des dirigeant.es d’entreprises mondiales interrogés affirment que leurs entreprises se sont un peu ou beaucoup diversifiées depuis cinq ans. Cependant YPO fait aussi observer que selon une autre étude réalisée par le cabinet Heidrick & Struggles «actuellement, seuls 5% des directeurs généraux dans le monde sont des femmes».

Le progrès est à peine un frémissement. Les -rares- entreprises dirigées par des femmes comptent davantage de femmes au sein de leur conseil d’administration, de leur direction et de leur organisation : 43 % de cadres supérieurs, contre 26 % dans les entreprises dirigées par des hommes. Et 48 % de la main-d’œuvre est féminine dans les entreprises dirigées par des femmes, contre 37 % dans les entreprises dirigées par des hommes.

Le parcours des femmes dirigeantes prend, en moyenne, deux ans de plus. Les hommes qui ont répondu à l’enquête sont devenus chefs d’entreprise à l’âge moyen de 33,6 ans tandis que les femmes ont attendu 35,4 ans.

Les obstacles aux carrières des femmes sont de l’ordre des préjugés, des stéréotypes, des mentalités… bref, des constructions sociales qui brident la moitié des compétences dans les entreprises. Les rôles sociaux de sexe tout d’abord : la garde des enfants et les responsabilités ménagères assignées aux femmes les empêchent de s’épanouir comme les hommes dans leur carrière. 73 % des femmes interrogées, contre 42 % des hommes, ont pris des congés ou sacrifié leur avancement professionnel pour des raisons familiales.

Abattre les préjugés

Viennent ensuite les préjugés sur les comportements, traits de caractères et émotions attendus ou supposés des femmes. Les femmes chefs d’entreprise sont plus susceptibles que leurs homologues masculins de devoir « trouver un équilibre entre l’autorité et la sympathie » (30%) et de devoir « surmonter les idées préconçues des autres à mon sujet » (20% contre 9 % des hommes). Interrogé.es sur les « attentes culturelles liées au genre », 2 % des répondants masculins ont déclaré y être confrontés, contre 47 % des répondantes.

Les solutions préconisées par YPO pour en sortir s’organisent autour de sept idées : organiser des formations sur les préjugés sexistes, faire du recrutement des femmes une priorité, envisager des options de travail flexibles, proposer du mentoring aux femmes, communiquer sur le equal pay day. , communiquer à l’intérieur de l’entreprise sur sa politique d’égalité professionnelle, donner l’exemple.

En France, l’Assemblée Nationale vient de voter en faveur d’une loi imposant des quotas de femmes à la direction des entreprises. Mais la proposition de la loi doit encore être examinée au Sénat (Lire : MIXITÉ À LA TÊTE DES ENTREPRISES : UNE NOUVELLE ÉTAPE)

