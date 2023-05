90% des adolescentes des pays pauvres n’ont pas accès à Internet

Un rapport de l’Unicef appelle à agir en faveur de l’éducation à Internet et de la sécurisation du web pour les filles.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) appelle les gouvernements et les partenaires à enseigner les compétences numériques de manière égale aux filles et aux garçons à l’intérieur et à l’extérieur de l’école et à protéger la sécurité des filles en ligne grâce à des espaces virtuels sûrs.

Dans un rapport intitulé Bridging the Digital Divide: Challenges and an Urgent Call for Action for Equitable Digital Skills Development (Combler la fracture numérique : défis et appel urgent à l’action pour un développement équitable des compétences numériques), l’Unicef constate que « 90% des adolescentes et des jeunes femmes n’utilisent pas Internet dans les pays à faibles revenus. Leurs homologues masculins, en revanche, sont deux fois plus susceptibles d’être en ligne ».

« Les filles sont laissées pour compte dans un monde de plus en plus numérique et connecté. » alerte l’Unicef qui a étudié 54 pays à revenus faibles et quelques-uns à revenus intermédiaires. Le rapport analyse les données disponibles sur l’utilisation d’Internet, la possession d’un téléphone portable, et les compétences numériques dans la plupart des économies à revenus faibles, moyens-inférieurs et dans certaines économies à revenus intermédiaires.

Résultat : « dans les pays à revenus faibles, 90% des adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans (environ 65 millions de personnes) ne sont pas en ligne », contre 78% des adolescents garçons et des jeunes hommes du même âge (près de 57 millions) « qui n’utilisent pas internet ».

« Combler la fracture numérique entre les filles et les garçons, c’est bien plus que simplement avoir accès à Internet et à la technologie. Il s’agit de donner aux filles les moyens de devenir des innovatrices, des créatrices et des dirigeantes », a déclaré le Directeur chargé de l’éducation à l’UNICEF, Robert Jenkins. « Si nous voulons combler les écarts entre les sexes sur le marché du travail, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, nous devons commencer dès maintenant en aidant les jeunes, en particulier les filles, à acquérir des compétences numériques ».

Et les seules améliorations de l’accès à Internet ne suffiront pas à résorber la fracture.

Le rapport constate que « la proportion de jeunes ayant accès à Internet à la maison est beaucoup plus élevée que celle des jeunes ayant des compétences numériques. » Les environnements éducatifs et familiaux jouent un rôle essentiel. Et, au sein d’un même foyer, les filles sont beaucoup moins susceptibles que les garçons d’accéder et de pouvoir utiliser pleinement Internet et les technologies numériques. Les ménages sont beaucoup plus susceptibles de fournir des téléphones portables aux garçons qu’aux filles. L’accès à l’enseignement supérieur et au travail est plus compliqué pour les filles. Autre obstacle : l’insécurité plus grande pour les filles que pour les garçons.

Mais, « même lorsque les filles ont un accès équitable pour acquérir des compétences fondamentales en lecture et en mathématiques – et obtiennent des résultats équivalents ou supérieurs à ceux de leurs pairs masculins – cela ne se traduit pas toujours par des compétences numériques. »

L’agence onusienne plaide pour « une exposition et un accès précoces à la technologie, à la formation numérique et aux compétences de vie, et d’efforts pour lutter contre les stéréotypes sexistes néfastes ».

