Après son effondrement en 2026, le Festival International de la BD d’Angoulême revient en janvier 2027. Face à la promesse d’un nouveau départ, plus inclusif et paritaire, les créatrices rappellent que la lutte continue.

La prochaine édition du festival d’Angoulême se tiendra du 28 au 31 janvier 2027. © Angoulême bande dessinée

Ouvrir le dialogue. À deux mois de la renaissance du prochain Festival international de la BD d’Angoulême (FIBD), la Cité de la BD a organisé le 12 novembre dernier une journée de tables rondes pour cerner les enjeux qui traversent l’activité des professionnel.les de la bande dessinée. La rencontre portant sur « la situation des femmes » a, une nouvelle fois, confirmé l’ampleur du sexisme au sein du milieu mais a également esquissé une lueur d’espoir pour les créatrices.

La précarité alarmante des femmes

En 2016, lors du premier rapport des États généraux de la bande dessinée, les femmes représentaient 27% des auteur.rice.s. Dix ans plus tard, en 2026, un second rapport note une évolution, elles représentent désormais 37% du métier. Bilan : la profession se féminise… mais elle se précarise aussi et les femmes sont les premières touchées.

Autour de la table, la scénariste Valérie Mangin, également co-fondatrice des États généraux de la BD, précise que 54% des femmes sont sous le Smic brut et 46,5% sous le seuil de pauvreté. « Quel que soit leur âge ou leur niveau de professionnalisation, les autrices ont des avances sur droits inférieures à celles des auteurs », déplore-t-elle et ajoute : « C’est un cercle vicieux. Elles multiplient des activités extérieures, ont moins de temps pour faire leurs albums et sont moins publiées pour cette raison ».

Ce n’est pas le seul obstacle à leur carrière. « Quand j’ai commencé en 2000, j’étais une jeune autrice qui voulait faire de l’héroic-fantasy, de la science-fiction et de l’historique. Quand je suis arrivée dans le milieu, on m’a dit que ce que l’on attendait des autrices c’était de faire de la bande dessinée pour enfant ou de l’autobiographie », témoigne Valérie Mangin. « Il y a toujours cette idée qu’un homme, il travaille et invente, alors qu’une femme, elle, a une sorte d’inspiration liée à ses émotions », s’agace la dessinatrice Mirion Malle, qui assume sa casquette « d’autrice féministe » mais déplore que cela lui ait, de nombreuses fois, coûté du travail.

Résultat : 30% des autrices traversent un burn out dans leur carrière, contre 22% des hommes. C’est la réalité alarmante des créatrices de bande dessinée. « À mes débuts, on était très peu nombreuses, on avait très peu l’occasion de discuter entre nous de nos problèmes. On ne les verbalisait pas », se remémore Valérie Mangin. Mais aujourd’hui, la force du collectif gagne les créatrices.

Sortir de l’impunité

Depuis longtemps, les femmes dénoncent le sexisme structurel présent dans le 9e art. En 2015, le collectif des Créatrices de BD contre le Sexisme voit le jour. En 2016, aucune femme pour le Grand Prix d’Angoulême : les créatrices appellent au boycott. Mirion Malle alerte : « Pour les femmes, les festivals sont des endroits dangereux. Depuis mes 19 ans, des mains au cul et des remarques sur mes seins, j’en ai pris. Et à l’époque, il fallait être cool et accepter. Cependant, depuis cet âge-là, avec mes amies autrices, on s’échange les noms ». La violence subie est concrète. « Quand j’avais 20 ans, des hommes de 40 ans venaient me dire ‘trop beau ce gif que tu as fait sur ton blog de toi qui danse, je me suis masturbé dessus’ », s’indigne-t-elle.

Présente lors de la table ronde du 12 novembre, Marie-Paule Noël, traductrice et éditrice, pointe du doigt la responsabilité des éditeurs : « Les maisons d’éditions doivent l’entendre : en continuant à faire travailler [des hommes mis en cause], vous nous faites revivre toutes ces violences en permanence en les remettant sur la scène médiatique et en continuant à les éditer. C’est la double peine ». À l’unisson, Mirion Malle, Valérie Mangin et Marie-Paule Noël dénoncent l’omerta.

Mais en 2025, le FIBD bascule. Un boycott prend de l’ampleur jusqu’à obtenir l’annulation de l’événement, une première depuis sa création en 1974. Derrière cette mobilisation inédite ? Les créatrices. Elles renomment le mouvement : le Girlxcott.

Lire : La collective Girlxcott réinvente le 9ème art

Également directrice du festival bd de Perros-Guirec, Marie-Paule Noël souhaite imaginer des festivals plus inclusifs, paritaires et sécurisants. « On devrait prendre exemple sur les festivals de musique. Ils ont cinq ans d’avance sur nous, sur la prévention et les référent.e.s VSS », insiste-t-elle. Suite à l’annonce officielle de la reprise du FIBD par les directrices Céline Bagot, fondatrice du Pop Women Festival à Reims, et Marie Parisot, ancienne directrice générale Europe des Humanoïdes Associés, soutenues par le groupe de production Morgane, une nouvelle perspective se dessine pour cet événement international et central pour les professionnel.les de la BD. Rendez-vous du 28 au 31 janvier 2027 à Angoulême. Mais avant cela, un ouvrage collectif de témoignages, réalisé par des créatrices membres du Girlxcott, doit paraître le 6 janvier prochain : Nos Angoulême (Futuropolis). Une BD pour ne pas oublier que les femmes sont le fer de lance des mobilisations pour l’égalité dans le 9e art.

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Pour en savoir plus sur le sexisme dans l’histoire du 9ème art, lire : Bande dessinée : les femmes sortent de leur bulle. Une histoire mixte du 9ème art par Clara Authiat,. Collection ÉgalE à Égal, coéditée par Le Laboratoire de l’égalité et LNN édition. 74 pages, 9 euros

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