Définitivement condamné pour agression sexuelle, l’acteur a présenté des excuses. Après une longue période de déni durant laquelle le président de la République affirmait que Depardieu rendait fière la France, ces excuses ne sont pas une grande victoire féministe.

« La justice s’est prononcée. J’ai été reconnu coupable. Je l’entends et j’assume cette condamnation » : Gérard Depardieu a annoncé, lundi 16 novembre, qu’il se désistait de son procès en appel pour avoir agressé sexuellement deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts, en 2021. Ce qui rend définitives sa condamnation à dix-huit mois de prison avec sursis et son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Un monde qui a disparu » ?

L’acteur, présente des « excuses, profondes et sincères » à celles et à ceux qui ont « pu en souffrir ». « Sur les tournages, je me suis longtemps caché derrière la provocation et la grivoiserie », poursuit-il, reconnaissant que ses propos et « certains de [s]es gestes » n’étaient pas « sans conséquence », « particulièrement de la part d’un personnage puissant tel que j’ai pu l’être ». « J’ai compris que j’appartenais à un monde qui a disparu », conclut-il.

Ce communiqué est à l’opposé des manœuvres agressives qui maintiennent l’omerta sur la violence sexuelle des hommes. Manœuvres qui ont été pilotées par l’acteur et par ses nombreux défenseurs. En renversant la culpabilité.

Lire : Contre Depardieu, Besnehard ne voit que des « arrivistes » (2018)

Ou en cherchant la complicité des médias

Lire : Quand Gérard Depardieu veut faire pencher le « tribunal médiatique » en sa faveur…

Bien sûr, la phrase d’Emmanuel Macron sur Depardieu qui « rend fière la France » est restée dans les annales. Le président de la République avait même vu l’acteur comme « victime d’une chasse à l’homme »…

Lire : Emmanuel Macron perd de vue la grande cause

Et le système judiciaire lui-même a été montré du doigt :

Lire : Procès Depardieu : une tribune pour en finir avec le sexisme au sein du système judiciaire

Si ce virage à 180 degrés de Gérard Depardieu est salué par certains médias, les féministes n’y voient pas de quoi crier victoire. Certes, ce sont les mobilisations féministes qui ont arraché ces excuses. Mais ce ne sont que des excuses, pas des promesses de fin d’impunité des violences sexistes et sexuelles.

Et la démarche a sans doute été provoquée par de nouvelles preuves : Mediapart et Le Média ont révélé des images inédites montrant l’acteur touchant à plusieurs reprises les fesses et l’entrejambe d’une figurante de 22 ans.

Jeu d’acteur vs réponses de la justice

Ces « excuses » tardives ressemblent à une manœuvre de communication de fin de règne. A l’aube de ses 78 ans, Depardieu veut éviter une séquence médiatique et judiciaire humiliante. Un jeu d’acteur dans lequel le « monstre sacré » excelle après qu’il a traîné dans la boue les féministes soutenant ses victimes.

« Après des années de dénégations, de contestation et une défense particulièrement offensive, le changement de ton est « étonnant ». » écrit Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, sur Instagram. Ce qu’elle attend, ce sont des actes, une reconnaissance réelle des victimes, des réponses de la justice et la fin d’un système dans lequel les femmes qui dénoncent les violences en paient le prix, tandis que les hommes mis en cause peuvent longtemps jouer l’innocence.

Nouveaux signaux

Cependant, le signal envoyé par ces excuses mérite d’être salué. La comédienne Anouk Grinberg, investie dans la lutte contre les violences sexuelles, s’est exprimée sur France Inter ce Lundi : elle voit dans la déclaration de Gérard Depardieu « un signal pour les femmes, qu’elles ne sont pas des menteuses quand elles portent plainte », mais aussi « un signal pour les hommes, que les femmes ne se laissent plus faire, qu’il n’y a plus d’impunité. »

Les excuses de Depardieu interviennent alors qu’une autre procédure judiciaire, portant cette fois sur des accusations de viols, est toujours en cours. Il a fait appel de son renvoi devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. Des accusations qu’il conteste depuis sa mise en examen, en 2020. Le 26 novembre prochain, Gérard Depardieu, sera fixé.

En attendant, excuses ou pas excuses, #MeToomedia et d’autres demandent à Emmanuel Macron de retirer la Légion d’Honneur à Gérard Depardieu. « Pas d’honneur pour les vileurs » clament les féministes depuis des années (lire : Polanski définitivement exclu des Oscars ou : Tribunal médiatique, l’homme/ l’œuvre, Polanski, Haenel… questionnons les questions)