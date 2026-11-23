Alerter sur le masculinisme est-il plus scandaleux que le masculinisme lui-même ? Avec sa campagne « Le masculinisme tue », la Ville de Paris s’attaque à la banalisation de discours qui alimentent les violences sexistes et sexuelles. De quoi provoquer l’indignation des milieux conservateurs.

« Le masculinisme tue » : la phrase est inscrite dans un cartouche blanc encadré de noir, sur fond rouge. Comme sur les paquets de cigarettes. Des codes visuels qui alertent sur un danger mortel. Cette campagne, déployée sur 3 500 affiches dans les rues de Paris, s’inscrit dans un dispositif plus vaste lancé par la Ville à l’approche de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre.

Danger mortel

La Ville de Paris recense plusieurs données qui attestent de l’urgence d’une telle campagne : « Les idées masculinistes se banalisent sur les réseaux sociaux. 66 % des hommes de 16 à 34 ans connaissent au moins un influenceur masculiniste, selon un rapport du Sénat publié en juin 2026. En moyenne, 26 minutes suffisent pour qu’un jeune homme se voie recommander un contenu masculiniste sur les réseaux sociaux. »

Et le procès « femmeblancherie » qui vient de s’ouvrir confirme l’urgence à stopper la propagation d’idées masculinistes, rendue possible par la puissance et l’absence de régulation d’Internet.

Lire : Procès « Femmeblancherie » : prison ferme requise contre des propagateurs de haine masculiniste

MascuRadar

La campagne d’affichage s’accompagne du « MascuRadar », un outil pédagogique élaboré avec l’association En avant toutes. Inspiré du « Violentomètre », il propose de décrypter cinq affirmations fréquemment rencontrées dans les contenus masculinistes, telles que « Les hommes doivent être dominants » ou « Le masculinisme, c’est l’équivalent du féminisme ».

Pour La Ville de Paris, l’objectif est éducatif : développer l’esprit critique, déconstruire les stéréotypes sexistes et ouvrir le dialogue « sans culpabiliser ni stigmatiser ». Elle prévoit de diffuser cet outil auprès des jeunes, en s’appuyant sur les associations et les professionnels de la prévention, puis de l’enrichir pour traiter de nouvelles formes de sexisme.

Paris annonce également 100 000 euros supplémentaires en 2027 pour financer les associations et mettre en œuvre une politique publique de lutte contre le masculinisme. Cette enveloppe doit soutenir la prévention, la sensibilisation et les acteurs associatifs féministes.

Eduquer les garçons pour protéger les filles

« Pendant des décennies, nous avons donné les outils aux jeunes filles pour se défendre des violences sexistes et sexuelles. Il est temps d’apprendre aussi aux jeunes garçons à reconnaître les discours qui les conduisent à les commettre ou à les banaliser. Nous refusons de laisser les masculinistes faire l’éducation sentimentale, sexuelle et politique de toute une génération.», déclare Barbara Gomes, adjointe au Maire de Paris chargée de l’égalité femmes-hommes

Autre étape du plan de communication : un événement « Paris Anti-Mascu » au théâtre de la Concorde, le 25 novembre prochain avec des témoignages, des tables rondes et des performances artistiques sur le sujet.

Les réacs préservent les égos fragiles

Bien sûr l’initiative ne plaît pas à tout le monde. Les conservateurs sont vent debout. Avec les arguments les plus éculés. Ceux qui reviennent en boucle veulent prendre la défense de l’égo fragile des #notallmen. Hélène Calas a, par exemple, cette lecture biaisée dans Le Figaro : selon elle, le slogan « Le masculinisme tue » assimile trop largement les hommes au masculinisme. Et risque de braquer les adolescents et de renforcer le sentiment de persécution exploité par certains influenceurs. En titrant son article :« Quand la mairie de Paris alimente la guerre des sexes », elle cultive encore cet art médiatique d’inverser les responsabilités que nous dénonçons dans LesNouvellesNews (c’est même pour remettre l’info à l’endroit que nous existons)

Lire par exemple : Mais qui veut allumer la guerre des sexes ? ou : Elisabeth Badinter, les médias et « la guerre des sexes » inversée

D’autres critiques ne supportent pas que la ville de Paris consacre de l’argent à la protection des femmes.

Sarah Knafo du parti zémourien Reconquête, candidate battue à la mairie de Paris raille un « jeu de société » et prétend que« des subventions » sont attribuées à des « associations amies » du camp du maire. Et CNews accuse bien sûr, par la voix de l’éditorialiste Paul Sugy, la mairie de « dilapider » de « l’argent public ».

Réguler les plateformes

Les féministes, en revanche, applaudissent : Céline Piques, porte-parole d’Osez le féminisme et membre du HCE, déplore « une augmentation du masculinisme » notamment « en ligne, sur les réseaux sociaux » sur franceinfo. Outre l’éducation des garçons, elle appelle à « débattre de la responsabilité des plateformes » qui « participent à une forme de banalisation des violences sexistes et sexuelles ».

lire : Terrorisme misogyne : le vacarme masculiniste veut étouffer l’alerte du HCE

Sur France 3 Île-de-France, Violaine De Filippis, co-présidente de l’association Action Juridique Femme (AJF) et membre du conseil d’administration d’Osez le féminisme, a salué «une bonne initiative de sensibiliser aux stéréotypes, ça ne peut être que positif », mais craint que le jeu ne convainque que des personnes déjà convaincues alors elle insiste sur la nécessité de renforcer le programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (EVARS), qui permet de s’adresser aux élèves de la maternelle au lycée.



