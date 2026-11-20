Le parquet a requis des peines de prison ferme contre des acteurs du canal Telegram « Femmeblancherie » devant le tribunal judiciaire de Paris. Les associations parties civiles ont mis en évidence un « projet politique » misogyne et alerté sur le risque bien réel de passage à l’acte.

Palais de justice Paris

Le 18 novembre, au tribunal judiciaire de Paris, une première audience ouvrait une procédure collective inédite en France : des hommes vont être jugés pour des messages publiés entre 2024 et 2025 sur « Femmeblancherie », un canal Telegram aux contenus misogynes, racistes, antisémites et homophobes. Ils sont poursuivis pour injures publiques à raison du sexe ou de l’origine, provocation à la discrimination et à la haine, ainsi qu’apologie de crimes contre l’humanité. 34 membres du canal doivent être jugés lors de plusieurs audiences, jusqu’au 6 janvier 2027. Ils étaient sept lors de cette première audience

Un premier procès d’ampleur

Quatre associations se sont constituées parties civiles dans ce dossier : #StopFisha, Féministes contre le cyberharcèlement, Point de Contact et La Fondation des femmes.

L’enquête, ouverte par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) après des investigations de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité (OCLCH), a mis au jour une avalanche de contenus illicites : appels au viol et au féminicide, injures publiques à raison du sexe, mais aussi propos racistes, antisémites, homophobes et références au nazisme.

Après une vaste vague d’interpellations et d’auditions de 45 personnes en juin 2026, la justice a découvert des hommes « insérés socialement » exerçant des métiers ordinaires, tels qu’un infirmier, un conducteur de métro ou un ancien agent de la police nationale.

Le canal, qui comptait jusqu’à 1 758 abonnés, affichait pour objectif de « préserver les femmes d’elles-mêmes ». Selon les éléments présentés à l’audience, la charte du canal imposait notamment l’emploi systématique d’insultes sexistes dans les échanges.

Lors de ces premières journées d’audience, les prévenus ont minimisé leurs messages, invoquant l’humour, l’alcool ou l’isolement.

Déshumanisation des femmes

Les parties civiles ont alerté sur le caractère public et accessible de ce type de canal, ainsi que sur les conséquences concrètes des discours haineux qui y sont diffusés, pouvant entraîner des passages à l’acte.

Pour Féministes contre le cyberharcèlement, les propos tenus dans « Femmeblancherie » traduisent « un projet politique avec une mission : annihiler la liberté des femmes ». L’avocate de la Fondation des femmes, Mathilde Evenou, a dénoncé un processus de déshumanisation des femmes et rappelé le danger que peut représenter la radicalisation masculiniste.

C’est le « continuum de violences » : les parties civiles ont rappelé le lien direct entre l’endoctrinement numérique et le terrorisme dit « incel », citant notamment le cas d’un lycéen mis en examen en juillet 2025 à Saint-Étienne pour un projet d’attaque au couteau contre des femmes.

Lire : Attentat masculiniste déjoué à Saint-Etienne : le traitement médiatique des violences misogynes évolue

Une décision attendue en février

Le 19 novembre, au terme des débats, le parquet a requis des peines allant jusqu’à trois ans de prison dont deux ans ferme contre le fondateur du groupe. Le jugement a été mis en délibéré au 11 février 2027.

Au-delà du sort des sept premiers prévenus, les parties civiles espèrent que la justice reconnaîtra la gravité des attaques masculinistes organisées sur les plateformes numériques, et enverra un signal clair contre leur banalisation.

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