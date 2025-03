Quand le regard féministe sur l’actu sera largement partagé, ce sera le 8 mars toute l’année

Pourquoi nous vous proposons une promotion exceptionnelle sur nos abonnements le 8 mars !

Cette année, à l’occasion de la journée Internationale des droits des femmes, nous vous proposons une promotion exceptionnelle sur nos abonnements (voir plus bas) afin de partager plus largement notre regard féministe sur l’actu. L’obscurantisme sexiste regagne du terrain avec un pouvoir masculiniste très influent aux Etats-Unis… relayée en France par une montée en puissance de médias financés par des ultra-conservateurs. (Lire : ici ou là ).

Alors nous devons parler plus fort pour ne pas être submergés par une vision patriarcale de la société. Dans LesNouvellesNews.fr, le 8 mars, c’est tous les jours

La mère des batailles

Parce que les médias façonnent l’opinion, la bataille pour l’égalité femmes-hommes dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l’égalité. Les « médias », ce sont les journaux mais aussi les réseaux sociaux, les fictions, le cinéma, la littérature, les livres pour enfants, les manuels scolaires, les jeux vidéos, les loisirs, l’intelligence artificielle…

Le journalisme n’est jamais neutre. La hiérarchie de l’information, le choix des interlocuteurs, les qualifications / disqualifications, les questions posées et -surtout !- celles qui ne sont pas posées, les indignations et absences d’indignation forment une ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale de la plupart des grands médias est imprégnée de domination masculine. Les femmes y sont sous-représentées et stéréotypées. Même les médias qui ne sont pas ouvertement conservateurs propagent une vision sexiste de la société.

Messages subliminaux dans le récit de l’actualité

Nous montrons régulièrement dans LesNouvellesNews.fr comment les femmes sont ignorées dans les pages sport ou économie des journaux par exemple. Comment les instances de consécration du cinéma, (celles qui le financent ou remettent des prix), n’ont d’yeux que pour les auteurs hommes tandis que les femmes sont plutôt des muses. Quand les femmes sont visibles dans les grands médias influents, c’est plus souvent en tant que victime, compagne d’un homme ou témoin anonyme qu’en tant qu’experte ou décideuse. A travers le récit de l’information, les normes de genre sont confortées. Les médias sont un miroir grossissant du sexisme

Certes, des progrès ont été enregistrés. Les médias d’information avaient l’habitude de disqualifier les féministes et les idées féministes. Ils ont été rattrapés par les réseaux sociaux dont les féministes ont su s’emparer. Elles ont dénoncé notamment le traitement médiatique des « violences faites aux femmes ». Et le mouvement #Metoo a poussé certains médias à enquêter sérieusement sur ces violences. C’est un premier progrès. Un autre progrès est l’adoption de la féminisation des titres et noms de fonction, là aussi sous la patiente pression des militantes.

Menaces sur l’info

Mais aujourd’hui, il est plus compliqué, pour les féministes, de faire valoir leur vision du monde car les réseaux sociaux devenus puissants obéissent à des algorithmes pétris de biais sexistes. En outre, des trolls grassement financés cherchent à épuiser les féministes par des attaques et divulgations de fausses informations. En France, un certain Pierre-Edouard Sterin investit 150 millions d’euros pour gagner la « bataille culturelle » de l’extrême droite, forcément antiféministe, dans les médias, les associations, les écoles et sur les réseaux sociaux. Et les vieux médias continuent inconsciemment (ou pas) de propager des stéréotypes.

L’info en partage

Face à ces médias, LesNouvellesNews pèsent peu faute de moyens, faute d’investisseurs. Pour faire un grand journal influent, il faudrait 2 millions d’euros pour pouvoir embaucher une équipe de journalistes et de communicants capable de s’imposer dans le paysage médiatique. C’est avec de tels moyens que Mediapart par exemple a pu se lancer. Aucun des grands industriels qui investissent dans les médias n’a voulu soutenir LesNouvellesNews .fr . Face au mur de l’argent, LesNouvellesNews continuent d’exister grâce à la motivation d’une valeureuse équipe de journalistes et grâce au soutien d’un cercle de fidèles abonné.es , de donatrices et de donateurs. Allons plus loin !

Reprenons cette citation de Margaret Mead : « Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le monde. En réalité, c’est toujours ainsi que le monde a changé »

Aujourd’hui, pour élargir ce cercle : – Nous ouvrons notre abonnement à 20 € à toutes et à tous. Choisissez l’abonnement annuel à tarif réduit ici. – Nous offrons un abonnement annuel aux personnes qui font un don d’au moins 100 €. Ces dons sont défiscalisés à 66% Si vous donnez 100 ça vous coûte en réalité 34. (Nous n’avons pas le droit de faire un cadeau représentant plus d’1/5ème du montant d’un don) – Bien sûr, si vos moyens vous le permettent, nous vous invitons à faire des dons plus importants – Nous vous demandons de partager largement nos articles, de faire découvrir notre site d’information dans vos réseaux. Invitez vos ami.es, en un premier temps, à s’abonner à notre newsletter gratuite pour recevoir chaque semaine un récapitulatif de nos actualités. Nous comptons sur vous. Ensemble, déployons un média qui célèbre le 8 mars tous les jours.

