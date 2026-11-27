La chronique de l’humoriste Florence Mendez, dénonçant l’inertie de la justice face aux violences sexuelles, a bouleversé le public et suscité une vague d’émotion et de solidarité dans les milieux féministes. Mais son cri de colère sera-t-il entendu au-delà de ce cercle déjà sensibilisé ?

Chaque 25 novembre, les chiffres accablants des violences faites aux femmes sortent avec froideur dans les médias. Des campagnes appellent à réagir, comme, cette année, celle de la Ville de Paris « Le masculinisme tue » ou celle du gouvernement « #Arrêtonslesviolences ».

La Fondation des femmes s’est, une fois encore, démarquée avec la campagne « Nous donnons suite » (video plus bas) Rappelons que la Fondation des femmes se mobilise depuis plus de dix ans pour collecter des fonds en soutien aux associations d’aide aux victimes, palliant un manque de moyens récurrent de l’État.

Cette année, l’un des temps forts précédant cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes a été, dimanche 22 novembre 2026, la chronique de l’humoriste Florence Mendez intitulée Classé sans suite, diffusée dans l’émission La Dernière sur Radio Nova. Avec une émotion teintée de rage, elle a bouleversé le public en citant dans leur brutalité des plaintes classées sans suite dans l’affaire Seb Mellia : cinq minutes insoutenables retraçant des faits qui n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires.

Classé sans suite – La chronique de Florence Mendez dans La dernière

L’affaire Seb Mellia avait émergé dans le sillage du mouvement #MeTooStandUp en France. À la suite d’un appel à témoignages sur les violences sexuelles dans le milieu de l’humour, une vingtaine de récits avaient convergé vers un même homme. En mars 2024, le magazine Télérama publiait une enquête recueillant les témoignages de onze femmes, trois humoristes et huit spectatrices, décrivant des faits de viols, d’agressions sexuelles, de rapports brutaux non consentis ou de stealthing (le retrait d’un préservatif sans consentement). En mai 2024, Mediapart révélait que l’humoriste était déjà visé par une enquête préliminaire à la suite d’une plainte pour agression sexuelle déposée en novembre 2019.

Au printemps 2024, deux femmes ont porté plainte pour viol contre Seb Mellia, dont l’humoriste Tania Dutel, qui a rendu sa démarche publique sur Instagram. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour des faits remontant à 2014, 2016 et 2021.

Dans le cadre de ces investigations, Seb Mellia a été placé en garde à vue en juillet 2025 et confronté à Tania Dutel, avant d’être remis en liberté. L’humoriste conteste l’ensemble des accusations et invoque la présomption d’innocence. Le 20 novembre 2026, l’AFP a révélé que l’enquête pour viol avait été classée sans suite au mois d’octobre pour « infraction insuffisamment caractérisée ». L’avocate de la plaignante, Me Marie Grimaud, a dénoncé une « enquête lacunaire » et annoncé un recours hiérarchique auprès du parquet général afin de faire réexaminer le dossier.

La chronique a été largement partagée et a suscité une vive vague d’indignation et de soutien, principalement au sein des milieux féministes français et francophones. Des militantes et des comptes féministes, ont salué le courage de Florence Mendez et adressé des messages de soutien à Tania Dutel ainsi qu’à la quarantaine de femmes ayant témoigné contre Seb Mellia. Des acteurs engagés contre les violences sexuelles dans le spectacle vivant, comme la direction de La Nouvelle Seine ou le collectif Derrière le rideau, ont également exprimé leur solidarité.

Les collectifs féministes, engagés autour de #MeTooMedia et #MeTooStandUp, rebondissent sur le parallèle établi par Florence Mendez avec d’autres affaires récentes dans lesquelles des femmes vivent l’horreur tandis que les hommes mis en cause poursuivent tranquillement leur carrière : le suicide de Julie Ollivier, qui n’a pas été entendue face à Sébastien Cauet, ou encore la polémique des « sales connes » autour d’Ary Abittan. Les critiques pointent la responsabilité des médias et des salles de spectacle qui continuent d’offrir une tribune aux hommes accusés tant qu’une condamnation définitive n’est pas prononcée, infligeant ainsi une « double peine » aux plaignantes. Des dénonciations qui émanent des milieux féministes… mais au-delà ?

Au final, une question demeure, et Florence Mendez la formule dans le Huffington Post : « Que faut-il pour amener un violeur devant les tribunaux ? » « Je voulais que la parole des victimes soit entendue, au moins par les auditeurs de La Dernière, à défaut d’être entendue par la justice », explique-t-elle au média en ligne.

La campagne de la fondation des femmes

NOUS DONNONS SUITE – CAMPAGNE FONDATION DES FEMMES – 2026