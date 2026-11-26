Et les hommes alors ? La Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est un prétexte pour des hommes, probablement aidés par l’IA, de saturer l’espace médiatique de messages mettant les femmes en accusation.

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations lance la campagne #Arrêtonslesviolences. Son but ? Permettre aux victimes d’identifier la bascule dans les violences.

Mais sur les réseaux sociaux, des hommes viennent squatter l’espace pour faire pleuvoir des commentaires décrédibilisant la démarche. Certains s’indignent que cette campagne soit genrée au féminin. Elle parle pourtant de couples dans ses gros titres et ne comporte qu’une seule mention du féminin : « Vous êtes concernée ou inquiète pour une personne de votre entourage ? ». D’autres affirment que le gouvernement devrait se préoccuper des violences faites aux hommes. Sur Facebook, on peut lire : « Quel est le numéro d’écoute de la violence faite aux hommes ? », « Communication genrée ! Ce ministère aura besoin d’un sérieux coup de peinture », « Le Ministère ne semble pas connaître l’existence des hommes battus… » ou encore « Bande de misandres, l’égalité quand ça vous arrange ? » Les exemples sont pléthore.

Le même genre de commentaires tente de décrédibiliser la campagne de la Ville de Paris, déclenchant des avalanches de messages hostiles.

Lire : « Le masculinisme tue » : la campagne d’alerte de la Ville de Paris irrite les conservateurs.

On se croirait revenu au temps où les journaux pensaient faire preuve d’originalité, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, en évoquant les inégalités subies par les hommes ou en inversant la culpabilité.

Lire : Inversion de culpabilité pour le 8 mars

Stratégie masculiniste

Le compte Facebook des Nouvelles News connaît aussi, par à-coups, ces vagues de commentaires masculinistes dont on peut se demander s’ils sont écrits par des humains ou par des robots.

Le brouhaha médiatique causé par les masculinistes veut cacher une réalité accablante. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, les hommes représentent, certes, 16 % des 285 000 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire enregistrées en 2025. Mais les violences faites aux femmes s’inscrivent dans un système patriarcal qui les favorise, les rend possibles et les banalise. Pour rappel : 84 % des victimes sont des femmes et 85 % des mis en cause sont des hommes.

Les chiffres de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof), publiés ce 25 novembre, sont encore une fois accablants : 111 victimes de féminicides en 2025, contre 107 l’année précédente. Parmi elles, 41 avaient signalé des violences aux forces de l’ordre. Dans ce bilan, les femmes de 30 à 59 ans et celles de plus de 70 ans sont surreprésentées. En outre, 333 femmes ont été victimes de tentatives de féminicide au sein du couple, un nombre en hausse de 23 % par rapport à 2024. En 2025, 25 hommes ont été tués au sein du couple — un chiffre qui ne précise toutefois pas la proportion d’hommes violents parmi eux. Enfin, les suicides forcés, appelés aussi « féminicides indirects », sont en hausse : l’an dernier, 1 011 femmes victimes de harcèlement par leur conjoint ou ex-conjoint se sont suicidées ou ont tenté de le faire, soit une augmentation de 12 %.

Les messages de déni qui prospèrent sur la Toile grâce à des groupes bien organisés n’aident pas à accélérer la prise de conscience et la lutte politique contre les violences sexistes et sexuelles.

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