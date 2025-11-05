Avec Catherine Connolly, la gauche accède à la présidence de l’Irlande

Le 25 octobre, Catherine Connolly a été élue présidente de l’Irlande. Son tour de force ? Rassembler la gauche irlandaise. Elle devient la troisième femme à occuper ce poste symbolique.

Une femme présidente. En Irlande, la candidate Catherine Connolly a largement remporté l’élection présidentielle, avec 63,4 % des voix contre 29,4 % pour Heather Humphreys, candidate du Fine Gael, issue du parti centriste précédemment au pouvoir. Une victoire qui fait date puisque Catherine Connolly représente l’ensemble de la gauche irlandaise et milite pour la réunification de l’Irlande. Catherine Connolly. Photo © Wikipédia

Qui est Catherine Connolly ?

À 68 ans, Catherine Connolly a déjà un long parcours en politique. Ex-psychologue clinicienne, puis avocate, elle s’engage dans le parti du Labour en 1999, avant de le quitter en 2006. Elle a également été élue municipale de Galway pendant dix-sept ans. Elle entre ensuite à la chambre basse du Parlement, dont elle devient vice-présidente en 2020.

Durant sa campagne pour la présidence, Catherine Connolly s’est imposée en prônant des idées progressistes. Elle milite pour l’accès au logement, l’augmentation des aides pour les jeunes, la mise en place de véritables politiques climatiques ou encore la défense de la langue irlandaise. Son engagement pour la réunification de l’Irlande a marqué sa campagne. Pacifiste, elle a condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie et elle a également pris la parole sur la guerre en Palestine et a critiqué la passivité de l’Union Européenne.

Il y a quelques jours, c’était le Japon qui voyait la première femme de son histoire à accéder au poste de première ministre. Mais Sanae Takaichi, candidate de la droite, ultra conservatrice et homophobe, est loin de porter une politique féministe. À l’inverse, Catherine Connolly défend une politique de gauche et porte une lueur d’espoir pour les droits des femmes dans le pays. Candidate indépendante de la gauche irlandaise, elle est parvenue, pour la première fois de l’histoire politique irlandaise, à rassembler tous les partis de gauche : le Labour, les sociaux-démocrates, People before Profit ainsi que le parti pro-réunification Sinn Fein.

Une présidente symbolique mais engagée

En Irlande, la ou le président.e occupe un poste honorifique. Le pouvoir exécutif est assuré par le Premier ministre. Catherine Connolly endosse le rôle de gardienne de la Constitution, commandante en cheffe des forces armées irlandaises et devra surtout assurer des fonctions de représentation. Cependant, elle n’hésite pas à critiquer le gouvernement actuel de Micheál Martin, leader du Fianna Fáil, constitué par une coalition de droite.

L’élection de Catherine Connolly peut alors changer la donne, elle qui se revendique comme « une présidente inclusive », engagée pour « la diversité ». Elle est la troisième femme à loger à l’Aras an Uachtarain, la résidence officielle des présidents située à Dublin. Ses prédécesseuses ont su montrer qu’il était possible d’user de cette fonction pour faire avancer la cause féministe. Mary Robinson, première femme à accéder à la présidence de l’Irlande, de 1990 à 1997, avait défendu la légalisation de la contraception et du mariage homosexuel.

Le 11 novembre prochain, Catherine Connolly succèdera à Michael Higgins, président depuis 2011, désormais âgé de 84 ans, et prendra ses fonctions pour un mandat de sept ans.

À lire dans LesNouvellesNews.fr :

COMMENT CLAUDIA SHEINBAUM, LA PRÉSIDENTE DU MEXIQUE, S’OPPOSE À TRUMP

« JE SUIS UN ÊTRE HUMAIN », JACINDA ARDERN, PREMIÈRE MINISTRE NÉO-ZÉLANDAISE, DÉMISSIONNE

ISLANDE : PREMIÈRE GRÈVE DES FEMMES DEPUIS 48 ANS, AVEC LA PREMIÈRE MINISTRE

LA JUGE IRLANDAISE SIOFRA O’LEARY, PRÉSIDENTE DE L’EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

L’IRLANDE S’OPPOSE À UNE RÉÉCRITURE FÉMINISTE DE SA CONSTITUTION

MICHELLE O’NEILL, CHEFFE DE GOUVERNEMENT EN IRLANDE DU NORD, SYMBOLE D’UN PROCESSUS DE PAIX RÉUSSI

DROIT À L’AVORTEMENT : APRÈS L’IRLANDE, L’IRLANDE DU NORD ?

LE 25 MAI, L’IRLANDE POURRA DIRE OUI À L’AVORTEMENT (2018)

TRANSPARENCE SUR LES SALAIRES FEMMES/HOMMES : AU TOUR DE L’IRLANDE

AVORTEMENT EN IRLANDE DU NORD : 3 FEMMES DÉFIENT LES AUTORITÉS