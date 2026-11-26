Les sénateurs ont dit oui à un amendement, porté par la droite, supprimant la demi-part fiscale supplémentaire attribuée à vie aux personnes seules ayant élevé seules un ou plusieurs enfants pendant au moins cinq ans. Des femmes essentiellement

Christine Lavarde présente l’amendement au Sénat

Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances (PLF) pour 2027, le 23 novembre 2026, le Sénat s’est prononcé pour la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire attribuée à vie aux personnes seules ayant élevé seules un ou plusieurs enfants pendant au moins cinq ans. Une mesure qui touche essentiellement des femmes.

L’amendement de la rapporteure générale Christine Lavarde (Les Républicains), adopté en première lecture, supprime plusieurs autres niches fiscales, ce qui rapporterait jusqu’à 900 millions d’euros.

1,35 million de foyers fiscaux seraient concernés. En grande majorité des femmes, souvent retraitées, veuves, divorcées ou séparées qui vivent seules et dont les enfants sont devenus indépendants fiscalement. Selon le magazine Capital, « L’avantage étant plafonné à 1 079 euros par an, c’est la hausse d’impôt maximale que subiraient ceux qui atteignaient ce plafond. » Le site jechange.fr a calculé que pour un revenu imposable de 25 000 €, « l’impôt passerait de 317 € à 1 244 €, soit 927 € de plus. »

Inutile pour inciter à un comportement économique…

L’argumentaire de la droite sénatoriale, outre la recherche d’économies, consiste à dire que l’avantage accordé « à vie » après le départ des enfants ne répond plus à une incitation économique. Et que 71 % du coût total de cette niche fiscale bénéficie aux 40 % des ménages les plus aisés. Mais quid des 60 % les moins aisés qui vont voir leur niveau de vie baisser encore ?

Le gouvernement, qui souhaite faire encore plus d’économies que dans son texte initial, s’est contenté lundi d’un avis de « sagesse » (ni oui, ni non). Et le ministre des Comptes publics David Amiel a appelé à poursuivre les débats « dans le cadre de la navette » parlementaire.

Ajouter de l’injustice à l’injustice

La sénatrice écologiste Anne Souyris a dénoncé un amendement qui fait « payer toujours les familles un petit peu plus ». Et surtout les familles monoparentales essentiellement représentées par des femmes. La sénatrice socialiste Laurence Rossignol a rappelé que ces femmes avaient en général des revenus bien plus faibles que les hommes, en raison de carrières hachées pour subvenir aux besoins des enfants, de temps partiels et d’une ségrégation professionnelle cantonnant les femmes aux postes les moins rémunérés.

Alors si l’amendement porté par Les Républicains peut paraitre juste sur le papier et indolore en termes d’incitations économiques, en réalité il ajoute de l’injustice à l’injustice.

La décision n’est pas définitive. S’agissant d’un vote en première lecture au Sénat, cet amendement doit encore être examiné par l’Assemblée nationale et figurer dans le texte final du budget 2027 pour entrer en vigueur.

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