Cinéma : À jamais les premières du football féminin espagnol

En 1970, stupéfait par le talent et la passion d’un groupe de jeunes filles, un jeune entraîneur espagnol se lance un défi : créer la première équipe nationale féminine de football. Avec À jamais les premières, qui sort en salles ce mercredi 11 novembre, la réalisatrice Marta Díaz de Lope Díaz retrace le parcours de ces pionnières du football féminin espagnol.

2026 : le football féminin espagnol est sur le toit du monde : 1ère équipe au classement Fifa, championnes du monde en 2023 et deux joueuses espagnoles comptabilisent à elles deux un total de 6 Ballons d’Or. Mais, si un tel palmarès est aujourd’hui possible, c’est aussi grâce à des femmes qui, par leur engagement et leur persévérance, leur ont ouvert la voie.

Inspiré d’une histoire vraie, A jamais les premières raconte l’histoire d’un groupe de femmes espagnoles qui, en 1970 dans l’Espagne franquiste, s’unissent pour former la première sélection féminine espagnole de football. Le film retrace comment, aidées par deux entraîneurs et une journaliste sportive, ces jeunes femmes ont dû faire face aux mœurs sociales de l’époque. Dans un contexte politique où la meilleure façon pour une femme de servir son pays était d’être une épouse et une mère, jouer au football n’était évidemment pas chose aisée.

Nés dans la clandestinité, plusieurs clubs locaux émergent en Espagne en 1970 avec l’espoir de créer la toute première sélection féminine espagnole de football. C’est ce parcours et les embûches auxquelles ont dû faire face ces jeunes femmes que retrace le film. Moquées, insultées, ignorées par la Fédération, elles disputeront toutefois le 21 février 1971 leur tout premier match face au Portugal mais sans reconnaissance officielle de la part de la Fédération. Il faudra attendre 1980 pour que la Fédération espagnole de Football reconnaisse la sélection féminine et le 5 février 1983 pour qu’elles puissent disputer leur premier match officiel, encore contre le Portugal, soit 13 ans après cette première rencontre !

En France, c’est le régime de Vichy qui interdira la pratique du football féminin. Cette interdiction ne prendra fin qu’en 1970, année où la Fédération française reconnaît enfin la pratique du football féminin. Le 17 avril 1971, les footballeuses françaises disputeront leur premier match officiel contre les Pays-Bas à Hazebrouck avec une victoire sur le score de 4 à 0.

Javier Poga (Daniel Ibáñez) face à la répression L’actrice Aixa Villagrán et l’acteur Daniel Ibáñez

Si le football est au cœur du film, il n’en reste pas moins que le film va bien au-delà de cet aspect sportif comme le rappelle la réalisatrice : “Le film ne traite pas seulement d’exploits sportifs, mais aussi d’un exploit social. Une histoire qui parle de briser les codes et du chemin vers la liberté que les femmes ont dû parcourir dans tous les domaines de la vie sociale, qu’il s’agisse de la vie professionnelle, sentimentale ou sportive.”

Le personnage interprété par l’actrice Aixa Villagrán est en cela aussi très intéressant. Journaliste sportive et seule femme de la rédaction, elle signe ses articles sous un pseudonyme masculin. Le zoom sur son personnage permet de rappeler que les femmes n’avaient pas leur place dans l’espace public. La scène où l’entraîneur (interprété par Daniel Ibáñez) lui demande si elle est la secrétaire montre bien à quel point il était difficile pour les femmes de s’affranchir de ces stéréotypes. Certes, les choses ont évolué mais plus de 50 ans après, ces stéréotypes ont encore la vie dure. Et ce sont ces derniers que Marta Díaz de Lope Díaz souhaite briser avec ce film : « C’est un film qui fait écho à notre époque : combien de générations de filles ont grandi en entendant dire que le football n’était pas pour elles ? Que le football était une affaire d’hommes ? »

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A jamais les premières est une comédie dramatique lumineuse, militante et pleine d’espoir. La pugnacité de ces pionnières qui se sont battues pendant une dizaine d’années dans la clandestinité parce qu’elles voulaient seulement jouer au football est à découvrir au cinéma ce mercredi 11 novembre. À ne rater sous aucun prétexte !

À jamais les premières de Marta Díaz de Lope Díaz, Wayna Pitch (1h46), sortie en salles le 11 novembre. Avec Aixa Villagrán, Daniel Ibáñez, Sofía de Iznájar, Bruna Lucadamo.

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