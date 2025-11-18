« Les femmes ont-elles ruiné le monde du travail? » : le New York Times prend un virage anti-féministe

Le New York Times prend un tollé après le titre provocateur et anti-féministe d’un de ses podcasts. L’épisode accuse les femmes et le féminisme d’être responsables d’une détérioration du monde du travail.

« Les femmes ont-elles ruiné le monde du travail ? », s’interroge le New York Times (NYT). On pourrait croire à une mauvaise blague… mais non. Le 6 novembre, le podcast Interesting Times, produit par le célèbre journal américain, publie un épisode qui s’intitule « Did Women ruin the workplace ? ». Si le titre est volontairement provocateur, le fond de la discussion est tout aussi anti-féministe.

Discours anti-féministes

Pour répondre à cette question, l’animateur du podcast, Ross Douthat, qui revendique des positions conservatrices, a reçu deux essayistes conservatrices américaines : Leah Libresco Sargeant et Helen Andrews.

La discussion prend pour cible les femmes, et plus précisément le féminisme. Helen Andrews, autrice du livre La Grande féminisation, estime que l’augmentation des femmes dans le monde universitaire et nommées aux postes de direction a favorisé l’émergence du « wokisme », terme qu’elle emploie péjorativement. Son exemple : la démission du président de Harvard, Larry Summers. En 2006, ce dernier juge que les femmes sont biologiquement moins douées en sciences et en mathématiques. Suite à ces declaration, plusieurs femmes universitaires se sont indignées. Selon Helen Andrews, c’est le résultat d’une culture du boycott. « Il est soudain devenu obligatoire de croire toutes les femmes, peu importe que leur témoignage soit crédible ou non », déclare-t-elle dans le podcast.

Au fil de la discussion, l’animateur Ross Douthat pose la question suivante : « Qu’est-ce qui ne va pas avec le féminisme actuel – le féminisme libéral – et en quoi a-t-il trahi les femmes ? ». Leah Libresco Sargeant répond : « Je pense que le problème fondamental vient d’une forme de féminisme qui considère toute différence entre les hommes et les femmes comme une menace pour l’égalité ». Les propos anti-féministes s’enchaînent et dépeignent une vision du féminisme, notamment libéral, comme un virus qui aurait amené “trop” d’empathie dans le monde du travail. Or, le féminisme c’est le combat pour l’égalité des droits afin d’en finir avec la domination masculine, qui passe notamment par une cooptation masculine du pouvoir.

Backlash médiatique

Après la publication du podcast, une vague d’indignation a émergé sur les réseaux sociaux. Dans les médias féministes outre-atlantique, et au-delà, aussi. Le média MS. titre : « Feminism Isn’t the Problem, Patriarchy Is » (« Le féminisme n’est pas le problème, le patriarcat oui»). Le média australien Women’s agenda pose la question suivante, teintée d’ironie et d’indignation : « The workplace was perfect—until women showed up ? » (« Le monde du travail était parfait… jusqu’à ce que les femmes fassent leur apparition ? »).

Tournons la question du NYT dans l’autre sens. Quelles sont les conséquences d’un monde du travail qui exclut les femmes ? Dans le monde de l’entreprise, une culture viriliste a la peau dure. Dire que l’arrivée des femmes a ruiné le monde du travail est faux. Dans les faits, les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent. En 2025, les femmes gagnent encore 20% de moins que les hommes pour un travail de valeur égale. Les femmes continuent d’être limitées dans leurs ambitions professionnelles par de multiples plafonds de verre et elles peinent à accéder aux postes à responsabilités et de gouvernance. Si elles choisissent d’avoir un enfant, cela impacte durablement leur carrière. Et les violences sexistes et sexuelles sévissent encore dans tous les environnements de travail confondus. C’est ça la réalité d’être une femme qui travaille en 2025.

Suite à ce tollé, le NYT modifie le titre de l’épisode pour : « Did libéral feminism ruin the workplace ? » (« Le féminisme libéral a-t-il ruiné le monde du travail ? »), suivi du sous-titre suivant : « And if so, can conservative feminism fix it ? » (« Et si oui, le féminisme conservateur peut-il y remédier ? »). Mais ce changement est loin d’arranger la situation. Le podcast laisse entendre qu’un féminisme conservateur existe. Or, les idées conservatrices, anti-égalité, anti-libération de la parole des femmes, peuvent-elles réellement être qualifiées de féministes ? La réponse est non. En France, des groupes d’extrême droite se revendiquent féministe. En réalité, leurs discours alimentent les politiques anti-féministes et favorisent l’émergence des doctrines masculinistes.

Lire : « Quand l’extrême droite instrumentalise les violences sexistes et sexuelles«

Qu’un média comme le NYT, à la portée internationale, offre un espace à ce genre de discours est inquiétant. La sphère médiatique française aussi est de plus en plus infiltrée par les idées conservatrices d’extrême droite, avec l’empire Bolloré qui possède une grande partie des journaux et des chaînes de télé et de radio. Face à la menace du backlash, la vigilance s’impose.

À lire dans LesNouvellesNews.fr :

ETATS-UNIS : LES FEMMES QUITTENT MASSIVEMENT LE MARCHÉ DU TRAVAIL

LE MONDE DU TRAVAIL TOUJOURS HOSTILE AUX FEMMES

LES HOMMES PARLENT AU TRAVAIL, LES FEMMES À LA MAISON

THAÏS D’ESCUFON CHEZ HANOUNA : LA RENTRÉE MÉDIATIQUE DU GROUPE BOLLORÉ

DU « FÉMINISME REVANCHARD » SELON PRAUD AU « DEVOIR CONJUGAL », LE SEXISME SE CRAMPONNE

NICOLAS BEDOS, THIERRY ARDISSON, LOUIS SARKOZY : LEURS LIVRES NE SE VENDENT PAS MAIS LEUR POINT DE VUE S’IMPOSE DANS LES MÉDIAS

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR PARTAGE LE COMBAT DU GROUPE D’EXTRÊME DROITE NÉMÉSIS

SIMONE MÉDIA ET BOLLORÉ : L’APPEL AU BOYCOTT NE RÉSOUT PAS LA QUESTION DU FINANCEMENT DE MÉDIAS FÉMINISTES

LE NUMÉRIQUE, FABRIQUE À SEXISME… COMME LES VIEUX MÉDIAS