Création du premier congé endométriose pour les employées d’une entreprise du BTP

Encore très largement masculin, le secteur du BTP commence à prendre conscience de la santé spécifique de ses travailleuses. Le groupe NGE crée un premier congé endométriose. Une victoire… mais ne sera-t-elle pas source de discriminations ?

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