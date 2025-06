Europe 1 cache ses stagiaires mineurs pendant que Jean-Marc Morandi passe à l’antenne

Condamné pour corruption de mineurs, Jean-Marc Morandi est de retour sur Europe 1. Problème : la chaîne accueille des stagiaires de secondes alors que l’animateur a interdiction de fréquenter des mineurs. Solution : les isoler dans la station.

Il avait été renvoyé en 2016 suite à des accusations de chantages sexuels sur mineurs, révélées par le magazine Les Inrockuptibles. Jean-Marc Morandi est de retour à la radio, sur Europe 1, depuis le 6 juin dernier. Protégé de Vincent Bolloré, l’animateur a remplacé Cyril Hanouna, absent pour «raisons personnelles», à la tête de l’émission On marche sur la tête.

Le mythe de la carrière brisée

Rachetée en 2021 par le milliardaire, Europe 1 est devenue la vitrine de personnalités d’extrême droite telles que Pascal Praud, d’anti-féministes assumés comme Thaïs d’Escufon et, désormais, d’un délinquant sexuel inscrit aux fichiers des auteurs d’infractions sexuelles. (Lire : « Thaïs d’Escufon chez Hanouna : la rentrée médiatique du groupé Bolloré« )

Dans leur enquête de 2016, Les Inrocks rapportent plusieurs abus commis par celui qui est, à l’époque, une star de la radio depuis de nombreuses années. Entre 2013 et 2016, il a envoyé des messages à connotation sexuelle à deux adolescents de 15 ans. Au premier, il avait envoyé des scénarios sexuels. Du second, il a exigé une photo dénudée. Un troisième homme témoigne qu’en 2009, alors qu’il était âgé de 16 ans, l’animateur lui avait demandé de se dénuder et de se masturber pendant une audition pour un film. S’il a annoncé se pourvoir en cassation, Jean-Marc Morandini a été condamné, en appel, dans ces deux affaires à deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende pour corruption de mineurs.

Le retour de Jean-Marc Morandi à la radio contredit une nouvelle fois le mythe de la carrière brisé, sans cesse rabâché aux victimes lorsqu’elles prennent la parole. (Lire : « Depardieu, Cauet, Caubière, Maurandini, Baylet… Pour les carrières de ces hommes, tout va bien« )

Europe 1 planque ses jeunes stagiaires

Cette semaine, plusieurs élèves de seconde effectuent un stage dans la station de radio. Or, inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles, Jean-Marc Morandi a interdiction d’exercer une profession en contact avec des mineurs. Europe 1 a alors pensé judicieux d’installer les stagiaires de seconde dans une salle de l’entresol, comme le rapporte Médiapart dans un article publié ce 17 juin. Afin de « rassurer les salariés et les familles de ces adolescents », un mail, envoyé à tous les salariés de la radio, indique que « ces stagiaires seront placés sous la responsabilité de tuteurs. […] Ils seront installés en salle “Tropicale” à l’étage 0 avec différents ateliers par jour. Une visite des studios sera effectuée demain matin ».

Si l’émission On marche sur la tête est diffusée de 16h à 18h tous les jours, l’animateur est présent dans les studios le matin. Médiapart a pu s’entretenir avec un salarié du groupe qui assure que les délégués syndicaux ont eu « l’assurance que Morandini ne serait pas en contact des stagiaires » lors d’une réunion organisée avec Arnaud Lagardère, vice-président de Louis Hachette Group, propriétaire d’Europe 1. Si des « précautions » ont été prises, la situation reste ce qu’elle est : « On planque les enfants mais pas les délinquants sexuels », s’indigne un salarié auprès de Mediapart.

