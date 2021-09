Islande : les femmes ne seront pas majoritaires au Parlement sauf si…

Dimanche, la presse annonçait que l’Islande venait d’élire le premier Parlement européen comptant une majorité de femmes. Après recomptage, elles ne représentent que 47, 6 % des élu.es. Mais un nouveau recomptage n’est pas exclu.

Dimanche après-midi, une dépêche AFP reprise avec force titres triomphants dans la presse, annonçait que l’Islande était devenue le premier pays d’Europe à élire une majorité de femmes à son Parlement. Dans ce pays de 370.000 habitant.es, le système électoral est complexe et cette première annonce était élaborée à partir de projections finales basées sur les résultats définitifs du scrutin organisé le samedi. Ces projections indiquaient que, sur les 63 sièges de « l’Althingi », 33 seraient occupés par des femmes, soit 52,3 %.

Mais à l’issue d’un recomptage dimanche soir, quelques voix dans une des six circonscriptions du pays ont été changées et trois femmes ont perdu le siège qu’elles croyaient avoir gagné. Les résultats finaux des élections ont fait repasser les femmes sous la barre des 50 % avec 30 sièges au lieu de 33.

Mais l’AFP indique aussi qu’un possible recomptage dans une autre circonscription du sud du pays pourrait à nouveau avoir des conséquences sur la part des femmes dans cette élection.

Même si le parlement se féminise, à la tête du pays, la Première ministre Katrin Jakobsdottir, est fragilisée. Sa formation, le parti de gauche écologiste, a perdu trois sièges et est passé, avec seulement 12,6 % des voix, derrière ses deux actuels alliés de droite. Le Parti du progrès (centre-droit), a obtenu 17,3 % des voix et 13 sièges, et le parti conservateur 24,4 % des voix et 16 sièges.

Avec 47,6 % de sièges occupés par des femmes, le Parlement Islandais devient le plus féminisé d’Europe, la Suède occupait jusqu’ici la première place avec 47% de députées, selon les données de la Banque mondiale. Sauf si un nouveau comptage vient rebattre les cartes. L’Islande doit ces bons scores de féminisation du pouvoir à des politiques volontaristes de longue date. (lire ci-dessous)

