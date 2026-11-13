Les entreprises vantent les bénéfices de l’égalité femmes-hommes… mais réduisent leurs efforts

Près de sept entreprises sur dix constatent une amélioration de leurs résultats grâce aux initiatives en faveur de l’égalité et de la diversité. Pourtant, les mesures concrètes reculent. C’est le paradoxe souligné par un nouveau rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT), publié le 3 novembre 2026.

Capture d’écran Video OIT

L’égalité femmes-hommes serait devenue une bonne affaire pour les entreprises. Les chiffres de l’OIT semblent le confirmer. Menée auprès de près de 12 000 entreprises dans 99 pays, l’étude Femmes d’affaires et femmes cadres : amplifier les réussites, démontre que près de sept entreprises sur dix constatent des résultats positifs grâce à la diversité. Un chiffre en hausse de 11 points par rapport à 2018. Parmi ces entreprises, 87,4 % affichent des gains de bénéfices supérieurs à 5 %.

Grand écart entre les discours et les actes

Pourtant, un paradoxe persiste : si 74,8 % des entreprises affirment disposer d’une politique d’égalité en 2025, les actions concrètes régressent. La part des sociétés mettant réellement en œuvre des mesures actives a chuté de 37,4 % en 2018 à 26,5 % en 2025. Le recul concerne notamment des mesures considérées comme efficaces : congés de maternité, dispositifs de soutien à la maternité et actions en faveur de l’égalité salariale. Un « gender-washing » dénoncé par le directeur général de l’OIT, Gilbert Houngbo, qui appelle à transformer les engagements en progrès mesurables.

Un plafond de verre toujours aussi solide

Faute d’actions concrètes, la parité stagne aux sommets. Les femmes n’occupent toujours que trois postes d’encadrement sur dix dans le monde (30,5 %). Et plus on grimpe dans la hiérarchie, plus elles se font rares : à peine 28,2 % des entreprises sont dirigées par une femme, tandis que 30,9 % des conseils d’administration sont présidés par une femme.

Un constat qui interpelle jusqu’au Bureau des activités pour les employeurs de l’OIT, dont la directrice, Maria Paz Anzorreguy, résume l’absurdité économique dans le communiqué de l’organisation : « À l’heure où les entreprises se livrent concurrence pour attirer les compétences et les talents, ne pas exploiter pleinement le potentiel des femmes n’a guère de sens sur le plan économique ».

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