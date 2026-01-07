Prix Alice Guy 2026 : les réalisatrices sur le devant de la scène

Cette année encore, le prix Alice Guy sera décerné à une réalisatrice ayant marqué le grand écran en 2025. Le public devra faire son choix parmi 105 œuvres en compétition, soit un quart de plus que l’an dernier !

Parmi tous les films à l’affiche en 2025, plusieurs sont réalisés ou co-réalisés par des femmes, même si elles restent encore bien moins nombreuses que leurs homologues masculins (lire : Cinéma : l’horizon de la parité s’éloigne). Et ce sont précisément ces films-là qui intéressent la fondatrice du Prix Alice Guy. Ce Prix, qui tient son nom de la pionnière du cinéma, Alice Guy, a été créé en 2018 par Véronique Le Bris, journaliste et fondatrice du webmagazine Cine-Woman.

La 9e édition du Prix Alice Guy

Pour cette neuvième édition, 105 films sont en compétition. On pourrait se réjouir de ce chiffre mais c’est encore trop peu, surtout quand on sait que la part de femmes réalisatrices de films en France a atteint son niveau le plus bas en cinq ans ! (lire : Au cinéma, ce sont encore des hommes qui disent aux femmes ce qu’elles doivent penser). Pour la sélection, seuls les films « à financement majoritairement français réalisés ou co-réalisés par des femmes et sortis au cinéma entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 » sont pris en compte.

En plus de promouvoir la réalisatrice qui remporte le Prix et de donner une deuxième visibilité au film primé, le Prix Alice Guy permet ainsi de pallier l’absence de réalisatrices dans les grands palmarès annuels.

L’an dernier, 5.100 personnes s’étaient mobilisées pour voter pour ses 5 films préférés de l’année 2024. Cette année encore, le public est sollicité pour choisir ses 5 films coups de cœur de l’année écoulée sur les 105 sélectionnés. Le vote est ouvert à toutes et à tous et vous avez jusqu’au 31 janvier 2026 à minuit pour faire votre choix, en quelques clics seulement. Les cinq films qui recevront le plus de voix seront annoncés en février avant qu’un jury professionnel paritaire ne départage les cinq finalistes pour élire celle qui succèdera à Lina Soualem, gagnante de l’édition 2025 avec son film Bye Bye Tibériade.

Dans la sélection, vous retrouverez notamment plusieurs films que nous avions chroniqués en 2025, tels que Des preuves d’amour, Nino, Put your soul on your hand and walk, La petite dernière, L’âme idéale ou encore L’attachement.

Une soirée de remise du Prix Alice Guy se tiendra dans les mois qui suivront au Max Linder Panorama pour « fêter l’événement et honorer la mémoire et le travail d’Alice Guy, première réalisatrice au monde.»

Lauréates des éditions précédentes :

2024 : Lina Soualem pour Bye Bye Tibériade

2023 : Alice Winocour pour Revoir Paris

2022 : Audrey Diwan pour L’Événement

2021 : Maïmouna Doucouré pour Mignonnes

2020 : Mounia Meddour pour Papicha (lire : « PAPICHA » COURONNÉE AU PRIX ALICE GUY)

2019 : Catherine Corsini pour Un amour impossible (lire : CATHERINE CORSINI, ALICE GUY, MÊME COMBAT)

2018 : Lidia Terki pour Paris La Blanche