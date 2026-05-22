Zéro Cliché 2026 : les élèves sabordent les stéréotypes sexistes

Depuis sa création il y a 14 ans, le concours Zéro Cliché, organisé par le CLEMI, pousse les élèves, de la primaire au lycée, à voir au-delà des stéréotypes sexistes. Cette année encore, le palmarès ouvre une fenêtre sur les questionnements et les prises de conscience des filles et des garçons.

9200 élèves ont participé au concours Zéro Cliché du CLEMI en 2026. Photo ©ClaraAuthiat

Les stéréotypes sexistes sont dissimulés partout autour de nous. Les 9200 élèves ayant participé au concours Zéro Cliché, organisé chaque année par le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information) et dont Les Nouvelles News sont partenaires depuis le début, l’ont bien compris. De l’élémentaire jusqu’au lycée, ces élèves de niveaux et de parcours différents ont appris à identifier, analyser et saborder les injonctions sexistes pour en finir avec les inégalités entre les femmes et les hommes. Résultat : 560 productions proposées, toutes catégories confondues (écrit, audio et vidéo).

Au bout d’un long processus de sélection 45 productions ont été proposées à un jury national, dont faisait partie Les Nouvelles News. Les sujets sont très actuels et imaginés sous des formes innovantes. Ils ont mis la lumière sur la persistance de certains stéréotypes physiques genrés ou du sexisme dans le sport. D’autres sont allés à la découverte, à travers des interviews, de femmes qui ont brisé le plafond de verre dans des professions peu féminisées ou, inversement, d’hommes exerçant dans des métiers traditionnellement « féminins ». Certaines productions ont abordé la question de la culture du viol, des violences sexistes et sexuelles ou du masculinisme. De quoi inspirer une éducation féministe aux médias !

Après les délibérations du jury, 9 « grand prix » ont été décernés ainsi que 6 « coup de cœur ». Et les gagnants sont :

Dans la catégorie ÉCRIT :

À l’école : « Comine(w)s », CE2-CM1-CM2 de l’Ecole Notre Dame – Sainte Marguerite, Comines (59 – Académie de Lille)

Au collège : « Hors-Piste – Le journal qui défie les clichés », Collège Victor Hugo, Le Donjon (03 – Académie de Clermont-Ferrand)

Et un coup de cœur : « Bulles d’égalité », 4e Bausch – Collège Georges Braque, Neuilly-sur-Marne (93 – Académie de Créteil)

Au lycée : « Libération féminine », 1ère SES – Lycée Saint-Denis, Annonay (Académie de Grenoble)

Et un coup de cœur : « La vie en vrai », CAP 1 AAGA du Lycée le Castel, Dijon (21 – Académie de Dijon)

Dans la catégorie AUDIO :

À l’école : « Les héroïnes de la science – Rosalind Franklin », CM2 de l’École de la Répara-Auriple (26 – Académie de Grenoble)

Au collège : « Les stéréotypes de genre dans les mangas », Club radio du Collège Charles Armorin, Crest (26 – Académie de Grenoble)

Et un coup de cœur : « Allô les alphas », 5e – EREA Ignace Pleyel, Loos (59 – Académie de Lille)

Au lycée : « L’IA est-elle sexiste ? », Collectif « Nous pour l’égalité » du Lycée Marie Curie, Vire (14 – Académie de Normandie)

Dans la catégorie VIDÉO :

À l’école : « Zéro Cliché – Brisons les stéréotypes ! », CP de l’École Port Ariane, Lattes (34 – Académie de Montpellier)

Et un coup de cœur : «Le JT Bask’Info », CE1-CE2-CM1-CM2 de l’Ecole élémentaire publique de Saint-Michel (64 – Académie de Bordeaux)

Au collège : « Journal de l’égalité », 6e Collège Henri de Toulouse-Lautrec, Toulouse (31 – Académie de Toulouse)

Et un coup de cœur : « Mission Accomplie 2 », Collégiens SEGPA (6e, 4e, 3e) – EREA / LEA Pierre Mendès France, La Ferté-Macé (61 – Académie de Normandie)

Au lycée : « Avec les autres », Seconde générale et professionnelle du Lycée Albert Einstein, Bagnols-sur-Cèze (30 – Académie de Montpellier)

Et un coup de cœur : « Soigner n’a pas de genre : enquête sur les stéréotypes en médecine », 1eB du Lycée français René Descartes, Phnom Penh (AEFE)

Précédentes éditions de Zero Cliché sur LesNouvellesNews.fr :

En 2024 : #ZÉROCLICHÉ : APPRENEZ LE JOURNALISME SANS SEXISME

En 2020 : PALMARÈS #ZÉROCLICHÉ : LES JEUNES VEULENT CHANGER LES RÈGLES

En 2019 : ZÉRO CLICHÉ, 7ÈME : LES ÉLÈVES ÉLARGISSENT L’HORIZON

En 2018 : CONCOURS #ZÉROCLICHÉ : LES ÉLÈVES EXPLOSENT LES NORMES

En 2017…

En 2016

En 2015

En 2014