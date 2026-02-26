Hafsia Herzi remporte le prix Alice Guy 2026

Pour sa neuvième édition, le prix Alice Guy est attribué à Hafsia Herzi pour La petite dernière. Sorti en salles le 22 octobre dernier, son film fait l’objet de 7 nominations pour les César 2026.

Une rude concurrence au prix Alice Guy

Cette année, 105 films de réalisatrices concouraient pour remporter la 9e édition du prix Alice Guy. Comme chaque année, le prix récompense un film de production majoritaire française, réalisé par une femme et sorti en salle durant l’année écoulée.

Entre le 2 décembre 2025 et le 31 janvier 2026, les internautes ont pu voter pour leurs 5 films préférés de 2025 parmi les 105 œuvres en compétition. En tout, ce sont 6.717 internautes qui se sont exprimé·es (nouvelle participation record !) dévoilant ainsi la liste des cinq finalistes.

Cinq films que nous avions tous chroniqués dans Les Nouvelles News : Muganga – celui qui soigne de Marie-Hélène Roux, Partir un jour d’Amélie Bonnet, L’attachement de Carine Tardieu, Des preuves d’amour d’Alice Douard et La petite dernière de Hafsia Herzi.

Ensuite, place à la délibération avec un jury paritaire de professionnel·les du cinéma. Parmi eux: la réalisatrice Lina Soualem, Prix Alice Guy 2025, le réalisateur Thierry Klifa, l’autrice Nathalie Azoulai, l’acteur Louis Derungs, le producteur Damien Megherbi et l’actrice Laetitia Dosch.

La petite dernière reçoit le prix Alice Guy

Après délibération, le prix a été attribué à la réalisatrice Hafsia Hersi pour son troisième long métrage La petite dernière, adaptation du livre autobiographique de Fatima Daas. En entrant à l’université, la plus jeune d’une famille croyante et aimante découvre de nouveaux horizons et de nouveaux désirs. La réalisatrice dresse ainsi le « portrait délicat et empathique d’une jeune musulmane s’autorisant à vivre son homosexualité » (lire : « La Petite dernière » révélée sur grand écran).

A l’annonce du résultat, Hafsia Herzi a, quant à elle, exprimé toute sa reconnaissance et est notamment revenue sur sa “rencontre” avec Alice Guy : « C’est mon amie Aline Rolland, qui dirigeait le cinéma Le Caméo à Nancy, qui m’a fait connaître Alice Guy. Elle m’a offert la BD dédicacée de Catel & Bocquet que j’ai lue avec intérêt. J’ai ensuite découvert le Prix Alice Guy que je trouve très beau par l’hommage qu’il rend à cette grande pionnière. C’est important de mettre en lumière et dans un même mouvement, les réalisatrices d’aujourd’hui et Alice Guy, tant il reste compliqué de financer notre cinéma et, comme elle, de se faire respecter ».

Le jury remettra prochainement le Prix Alice Guy 2026 à la réalisatrice et à son équipe au Max Linder Panorama à Paris. A l’issue de la cérémonie, La petite dernière sera également projeté afin de permettre de voir ou revoir ce très beau film. Soirée ouverte à toutes et à tous.

La petite dernière en bonne position pour les César 2026

La petite dernière est également nommé dans sept catégories aux César : meilleur film, meilleure réalisation, meilleure adaptation, meilleur montage, meilleure musique originale, meilleur espoir féminin et meilleure actrice dans un second rôle. Cette 51e cérémonie des César se déroulera ce jeudi 26 février 2026 à l’Olympia à partir de 20h30 (diffusion en clair sur Canal+).

Lauréates des éditions précédentes :

2025 : Lina Soualem pour Bye Bye Tibériade

2024 : Kaouther Ben Hania pour Les filles d’Olfa

2023 : Alice Winocour pour Revoir Paris

2022 : Audrey Diwan pour L’Événement

2021 : Maïmouna Doucouré pour Mignonnes

2020 : Mounia Meddour pour Papicha (lire : « PAPICHA » COURONNÉE AU PRIX ALICE GUY)

2019 : Catherine Corsini pour Un amour impossible (lire : CATHERINE CORSINI, ALICE GUY, MÊME COMBAT)

2018 : Lidia Terki pour Paris La Blanche