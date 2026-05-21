« Vous êtes responsables des morts qu’on aurait pu éviter »: Marie-Charlotte Garin hausse le ton

Lors des questions au gouvernement le 19 mai, la députée écologiste Marie-Charlotte Garin a mis en cause l’exécutif après six féminicides en neuf jours et dix ans de grande cause du quinquennat. L’examen de la proposition de loi cadre contre les violences n’est toujours pas à l’ordre du jour.

« Monsieur le Premier ministre, parce que cela devrait être votre priorité, c’est à vous que je m’adresse, même si vous ne savez pas ce que c’est de trembler quand les clés tournent dans la serrure et que les placards claquent et d’aller au commissariat pour s’entendre dire que ça va passer. En neuf jours, six femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Le temps passe, les associations alertent, les moyens manquent et les femmes meurent… » : Marie-Charlotte Garin, députée écologiste de Lyon, a regardé le Premier ministre droit dans les yeux mardi 19 mai, lors des questions au gouvernement. Un exposé court pour dire que « chaque annonce de mesures est une opération de communication, sans les moyens nécessaires ». Et « ma question est simple : combien faut-il encore de femmes tuées ? Notre réponse est tout aussi simple : nous voulons une loi-cadre, 3 milliards et une mobilisation générale de l’État. »

« Vous nous baladez ! »

Ce n’est pas le Premier ministre qui lui a répondu mais le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Jean-Didier Berger. Il a (mal) joué l’indignation et raclé les fonds de tiroirs des mesures adoptées par le gouvernement : augmentation des téléphones grand danger, des bracelets antirapprochements. Il a été hué par certain.es député.es.

Colère de Marie-Charlotte Garin : « Vous nous baladez ! Lors du dernier budget, vous avez baissé les moyens du programme 137 »…« Aujourd’hui, on sait ce qu’il faut faire. En Espagne, il y a des moyens en plus et des mortes en moins ! Parce que vous savez qu’il faut mettre de l’argent, vous êtes responsables des morts qu’on aurait pu éviter. »

« Grande cause » ?

Derrière l’affrontement de mardi à l’Assemblée, c’est surtout l’absence de traduction législative de la « grande cause » des quinquennats qui est dénoncée. Alors que la dernière année du deuxième quinquennat d’Emmanuel Macron vient de commencer, la loi cadre forte tant attendue n’est pas encore à l’ordre du jour au Parlement.

La proposition de loi n° 2169 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants a été déposée à l’Assemblée nationale le mardi 2 décembre 2025. Inspirée notamment du modèle espagnol, la proposition élaborée par une coalitaion féministe prévoit une approche globale : prévention, hébergement, formation des professionnels, justice spécialisée et financement pérenne.

Le 8 mars, Gérard Larcher, président du Sénat et Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée Nationale ont fait des déclarations en faveur d’une telle loi… Mais pour l’instant, aucune date officielle d’examen n’a été fixée pour la proposition de loi n° 2169 à l’Assemblée nationale. Le texte est toujours au stade du dépôt et du renvoi en commission.

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est sans fin. Les associations s’épuisent à batailler contre des reculs ou pour obtenir des dispositions qui semblent évidentes quand la « grande cause » exigerait un grand plan de lutte.

Lire : Violences sexuelles : un recul évité sur le « plaider-coupable », une faille majeure corrigée

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