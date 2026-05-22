Mort d’Aldo Naouri : mémoire sélective et fabrique du sexisme

« Violez-la » conseillait le pédiatre Aldo Naouri à un homme se plaignant de la baisse des relations sexuelles après la naissance de son bébé. Sans grande indignation dans les médias qui formataient des esprits sexistes et rendent hommage aujourd’hui à celui qui vient de s’éteindre.

Aldo Naouri est mort à l‘âge de 88 ans. Présenté comme un « grand pédiatre » par Yves Thréard dans le Figaro, l’homme défendait des théories rétrogrades dans plusieurs livres et avait table ouverte dans bien des médias.

Pédiatre conservateur à succès

Ceux qui reprennent la dépêche AFP annonçant son décès le présentent comme « l’une des figures les plus reconnaissables de la pédiatrie française ». Il était en effet connu grâce aux médias qui reprenaient volontiers ses thèses sans jamais trop les bousculer.

L’AFP note tout de même : « Ses positions, en particulier depuis les années 2000, avaient souvent pris un tour conservateur. Aldo Naouri s’était ainsi opposé à l’interdiction de la fessé »…

« Violez-la ! »

Mais l’héritage « conservateur » du pédiatre ne s’arrête pas à cela. Celui qui a promu la place traditionnelle des mères (et la culpabilisation de celles qui travaillent) a aussi suscité une polémique qui avait même fait réagir le CSA, l’ancêtre de l’Arcom, gendarme des médias en 2013.

Interrogé par le magazine Elle après la parution d’un nouvel ouvrage, Aldo Naouri reprend son conseil à un homme se plaignant que sa femme ne fasse plus l’amour après la naissance d’un bébé. Il dit : « Violez-la ! ». Et de poursuivre avec l’assurance des prêcheurs médiatiques à dicter aux femmes ce qu’elles doivent ressentir : « D’ailleurs, à ces mots, le visage de la femme s’est illuminé ! »

Formatage d’esprits sexistes

Cette histoire raconte comment les médias ont formaté des esprits bien sexistes. Le magazine Elle a juste dit que ces propos étaient choquants.

Lire : ‘Violez-la’ : la provoc de Naouri ne passe pas (2013)

Une pétition, à l’initiative d’Osez le féminisme ! avait exigé « le retrait de ces propos et des excuses conjointes d’Aldo Naouri et de la rédaction du magazine ELLE. » En guise de défense, l’auteur et le magazine invoqueront l’humour et le sens de la « boutade ».

Le CSA s’est même fendu d’une mise en garde contre France Culture qui avait laissé propager les mêmes propos sur ses ondes.

Lire : Viol selon Naouri : le CSA tape du poing

Mais lorsque des militantes sont venues perturber une séance de signature d’ouvrage par le pédiatre… avec des confettis, ce sont elles qui ont fini au poste de police tandis que le pédiatre continuait de disserter sereinement sur les plateaux.

Les hommages lisses qui se succèdent depuis l’annonce de sa mort démontrent, encore, la complaisance d’un système médiatique qui a fabriqué, financé et starisé le sexisme d’un pédiatre conservateur. Parmi bien d’autres prêcheurs.

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