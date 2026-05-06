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Sport

Après la Ligue féminine de football professionnel, les joueuses réclament une convention collective

par Clara Authiat
Ecrit par Clara Authiat

À l’unisson, dans une tribune, les capitaines d'équipes de la Ligue féminine de football professionnel s’indignent de la « précarité structurelle » qu’elles subissent et réclament une convention collective. Un filet de sécurité essentiel pour le développement du football féminin.

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