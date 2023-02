César 2023 : les réalisatrices à l’honneur… dans les discours

« Où sont les réalisatrices ? » Si le film La Nuit du 12 de Dominik Moll, qui relate une impossible enquête sur un féminicide, est le grand gagnant de la soirée, la 48e cérémonie des César a été marquée par des discours saluant les réalisatrices absentes.

Sacrée meilleure actrice, Virginie Efira lance un puissant

« Où sont les réalisatrices ?! »

Le palmarès complet est à retrouver à la fin de l’article.

Où sont les réalisatrices ?

Cette 48e cérémonie des César était marquée par l’oubli des réalisatrices dans les catégories meilleur film et meilleure réalisation -à l’exception de Valeria Bruni Tedeschi- deux des catégories les plus attendues de la soirée (lire : Des « César » encore plus masculins). Mais cette absence a été dénoncée à plusieurs reprises lors des tribunes que la cérémonie accorde aux lauréates ou dans le discours d’hommage de la cinéaste Alice Diop.

On ne sera ni de passage ni un effet de mode. Alice Diop

Les récompensé·es étant pressé·es de ne pas dépasser la minute qui leur était impartie, Alice Diop a commencé fort au moment de recevoir son prix de meilleur premier film pour Saint Omer : « J’avais préparé un petit papier mais je vais prendre un TGV. Vous n’allez pas oser couper une femme noire en plein discours ? Mais si, c’est possible. Donc je vais aller très vite ». Puis elle a terminé sa rapide allocution par un discours qui restera dans les esprits : « Je suis très très fière d’appartenir à une nouvelle génération de cinéastes françaises. Cette année, j’ai vu des films extraordinaires qui m’ont fait réfléchir aux possibilités du cinéma et je voudrais citer des films qui m’ont complètement inspirés. Des films de Claire Denis, de Rebecca Zlotowski, de Mia Hansen-Løve, d’Alice Winocour, le film de Céline Devaux, de Blandine Lenoir. Merci ! On ne sera ni de passage ni un effet de mode. On est appelé à se renouveler d’année après année, à s’agrandir. Merci à vous les filles ! Merci d’être là ! ».

Alice Diop, lauréate du César du meilleur premier film

Puis c’est au tour de Noémie Merlant, récompensée du César de meilleure actrice dans un second rôle, de mettre à l’honneur ces cinéastes oubliées : « Je pense aussi à toutes les réalisatrices qui auraient dû être célébrées ce soir. Elles me manquent. »

Après avoir rendu hommage aux quatre autres actrices nommées avec elle, Virginie Efira a elle aussi fait une habile dénonciation de l’absence de réalisatrices en s’écriant lors de son discours : « Ensuite, ce César il est pour Alice Winocour. Alice, où es-tu ? Où sont les réalisatrices !? Il est pour toi, pour « Revoir Paris« . Merci pour ce personnage.» Celle qui venait de soulever son premier César a ensuite tenu à le dédier à toutes les autres réalisatrices avec qui lesquelles elle a tourné cette année.

La réalisatrice Amélie Bonnin, pour son court métrage de fiction Partir un jour, a terminé son discours par une allusion à l’invisibilisation encore plus forte des femmes sur grand écran à partir d’un certain âge : « On peut être une femme, avoir 40 ans, deux enfants et des cheveux blancs et sentir qu’on est au commencement de quelque chose. Et ça, c’est hyper précieux. »

La cinéaste américaine, Elisabeth Subrin, récompensée pour son court métrage documentaire Maria Schneider 1983 a quant à elle dédié son prix à Maria Schneider, décédée en 2011 : « Pour Maria et pour toutes les femmes qui n’ont pas été entendues. ». Son court métrage revient sur une interview donnée en 1983 par l’actrice Maria Schneider pour l’émission de télévision française « Cinéma Cinémas » où elle dénonçait le tournage traumatisant du film Le Dernier Tango à Paris et le patriarcat dominant dans l’industrie du cinéma.

Et enfin, Irène Drésel, lauréate du César de meilleure musique originale pour le film A plein temps d’Eric Gravel, a fait une sortie remarquée et vivement applaudie : « Ça fait 48 ans que les César existent. Depuis ses longues années, 5 femmes ont précédemment été nommées mais jamais aucune d’entre elles n’a été récompensée. Alors ce César, je le dédie surtout à toutes les femmes compositrices de musique à l’image. »

Aucune femme n’avait jusqu’à présent remporté ce César de la meilleure musique originale pointait la dernière étude du collectif 50/50.

Lire : Aux César, les hommes raflent trois quarts des nominations et récompenses

Cette même étude montrait que les femmes étaient le plus souvent récompensées dans la catégorie « Costumes », ex-aequo avec la catégorie « Montage » (60%). Ce fut le cas encore ce soir avec Gigi Lepage qui a remporté le César des meilleurs costumes pour son travail sur le biopic sur Simone Veil d’Olivier Dahan, Simone, le voyage du siècle et Mathilde Van de Moortel, qui a remporté le César du meilleur montage pour A plein temps.

Les lauréates

Dans les catégories mixtes, 8 femmes sont reparties avec un César, dont une, Naïla Guiguet qui le partage avec Louis Garrel et Tanguy Viel (meilleur scénario). Chez les hommes, ce sont 10 César (dont celui partagé avec Naïla Guiguet) parmi lesquels le César d’honneur pour David Fincher et le César du meilleur film européen pour l’espagnol Rodrigo Sorogoyen et son film As Bestas avec Denis Ménochet et Marina Foïs. (lire aussi : Une présence féminine remarquée à la cérémonie des Goya)

Si les réalisatrices de long métrage étaient globalement absentes, ce n’était pas le cas pour celles des court métrages qui ont raflé les César dans les trois catégories : fiction (Amélie Bonnin), documentaire (Elisabeth Subrin) et animation (Urska Djukic et Emilie Pigeard).

Côté animation, la tchèque Michaela Pavlátová a été récompensée pour son film Ma famille afghane qui relate l’histoire d’une femme tchèque, qui suit son mari dans son pays d’origine, l’Afghanistan, et se retrouve immergée dans la une société afghane très patriarcale.

Meilleur film et meilleure réalisation pour La Nuit du 12

Bien sûr, ce qui a le plus frappé les cinéphiles est le doublé réussi par Dominik Moll, meilleur film et meilleure réalisation pour La Nuit du 12 (chroniqué ici). Inspiré du livre 18.3 Une année à la PJ de Pauline Guéna, ce « polar masculino-féministe » qui relate une impossible enquête sur un féminicide a été le grand gagnant de la soirée avec six récompenses. Au moment de récupérer le César, Caroline Benjo, une des productrices du film aux plus de 500.000 entrées, déclarait : « Il y a quelque chose qui cloche entre les femmes et les hommes. C’est un euphémisme. Le morbide décompte de la violence faite aux femmes tient en une phrase « Un décès tous les trois jours et dans les mauvaises années tous les deux jours ». Seules les femmes savent dans leur chair ce qu’est la violence qu’on leur inflige […] ».

Puis, Dominik Moll a souhaité conclure cette cérémonie avec une « pensée pour la vraie Clara, la victime de l’affaire qui a donné lieu au film. Elle s’appelait Maud. »

Même si les femmes étaient peu nominées dans les grandes catégories des César, la lutte contre les violences machistes était bien présente. Et c’est un progrès pour le 7ème art en France.

La voix de l’Iran portée par Golshifteh Farahani

L’actrice iranienne Golshifteh Farahani a également marquée cette cérémonie par une discours vidéo en hommage au peuple iranien : « « Femme, vie, liberté » c’est la voix des jeunes femmes et jeunes hommes de l’Iran contre un régime qui tue les enfants et les innocents, qui destabilise la région […], un régime qui ment. Je suis loin de ma terre natale mais ce peuple est le mien, je le porte en moi. Il vous regarde les yeux dans les yeux et vous demande : De nous deux, qui vous choisissez ? ce régime ou nous, le peuple iranien ? […] Il vous tend la main, saisissez-la ». (lire : Iran : manifestations contre la police des moeurs après la mort de Mahsa Amini et L’Iran expulsé de la commission droits des femmes de l’Onu)

La cause écologiste, invitée surprise de la soirée

Et c’est aussi une femme qui s’est imposée à la tribune sans y avoir été conviée. Une apparition vite éclipsée, même censurée. Une militante écologiste voulait alerter sur le dérèglement climatique. Au bout d’environ une demi-heure de cérémonie, alors que Léa Drucker et Ahmed Sylla étaient en plein milieu d’un sketch, Nina, 24 ans, soutenant Dernière Rénovation, s’est introduite sur la scène de l’Olympia, le poing levé et vêtue d’un tee-shirt portant l’inscription We have 761 days left (« Il nous reste 761 jours »).

S’apercevant de cette apparition surprise, l’acteur Ahmed Sylla s’est exclamé : « Fallait que ça tombe sur moi, c’est un délire ». Puis, Canal+ a immédiatement interrompu son programme pour passer une bande-annonce le temps de faire évacuer la jeune militante. Le duo Léa Drucker / Ahmed Sylla a ensuite repris le cours de son sketch sans évoquer un instant ce qu’il venait de se produire ni même avoir un mot sur ce qui venait d’être dénoncé pacifiquement. La seule remarque à ce sujet a porté sur le t-shirt de la jeune femme. Ahmed Sylla a interrompu Léa Drucker pour s’exclamer : « Le tee-shirt n »était même pas repassé, ça m’énerve […] Tu repasses le tee-shirt, tu peux arrêter une cérémonie ». Cette déclaration lui a valu quelques critiques mais l’acteur a répondu sur son compte Twitter qu’il avait été déstabilisé par cette interruption sans prendre la mesure de ce que la militante dénonçait.

Ce n’est pas la première fois qu’un événement est interrompu par de telles interventions qui ont pour but d’alerter (encore !) et de faire réagir (lire : 40 heures de garde à vue pour une alerte climat pacifique). Les organisateurs des Cesar auraient pu profiter de cette occasion pour parler du film Don’t look up d’Adam McKay. Ils ont préféré fermer les yeux.

A lire aussi dans Les Nouvelles News :

« Revoir Paris » reçoit le prix Alice Guy

Sixième édition du prix Alice Guy

César 2023 : Les personnes accusées de violence privées d’invitation mais pas de prix

Palmarès complet des César 2023 MEILLEUR FILM Les Amandiers (Valeria Bruni Tedeschi) L’Innocent (Louis Garrel) Pacifiction. Tourment sur les îles (Albert Serra) En corps (Cédric Klapisch) La Nuit du 12 (Dominik Moll) 🏆 MEILLEURE RÉALISATION Louis Garrel (L’Innocent) Cédric Jimenez (Novembre) Cédric Klapisch (En corps) Albert Serra (Pacifiction. Tourment sur les îles) Dominik Moll (La Nuit du 12) 🏆 MEILLEUR PREMIER FILM Bruno Reidal. Confession d’un meurtrier (Vincent Le Port) Les Pires (Lise Akoka et Romane Gueret) Le Sixième Enfant (Léopold Legrand) Falcon Lake (Charlotte Le Bon) Saint Omer (Alice Diop) 🏆 MEILLEUR ACTEUR Jean Dujardin (Novembre) Louis Garrel (L’Innocent) Vincent Macaigne (Chronique d’une liaison passagère) Benoît Magimel (Pacifiction. Tourment sur les îles) 🏆 Denis Ménochet (Peter von Kant) MEILLEURE ACTRICE Fanny Ardant (Les jeunes amants) Juliette Binoche (Ouistreham) Laure Calamy (A plein temps) Virginie Efira (Revoir Paris) 🏆 Adèle Exarchopoulos (Rien à foutre ) MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE François Civil (En corps) Bouli Lanners (La Nuit du 12) 🏆 Micha Lescot (Les Amandiers) Pio Marmaï (En corps) Roschdy Zem (L’Innocent) MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE Judith Chemla (Le Sixième Enfant) Anaïs Demoustier (Novembre) Anouk Grinberg (L’Innocent) Lyna Khoudri (Novembre) Noémie Merlant (L'innocent) 🏆 MEILLEUR ESPOIR MASCULIN Bastien Bouillon (La Nuit du 12) 🏆 Stefan Crepon (Peter von Kant) Dimitri Doré (Bruno Reidal, confession d’un meurtrier) Paul Kircher (Le Lycéen) Aliocha Reinert (Petite Nature) MEILLEUR ESPOIR FÉMININ Marion Barbeau (En corps) Rebecca Marder (Une jeune fille qui va bien) Mallory Wanecque (Les Pires) Guslagie Malanda (Saint Omer) Nadia Tereszkiewicz (Les Amandiers) 🏆 MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL Eric Gravel (A plein temps) Cédric Klapisch et Santiago Amigorena (En corps) Alice Diop, Amrita David et Marie Ndiaye (Saint Omer) Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Lvovsky et Agnès de Sacy (Les Amandiers) Louis Garrel, Tanguy Viel et Naïla Guiguet (L’Innocent) 🏆 MEILLEURE ADAPTATION Michel Hazanavicius (Coupez !) Thierry de Peretti et Jeanne Aptekman (Enquête sur un scandale d’Etat) Dominik Moll et Gilles Marchand (La Nuit du 12) 🏆 MEILLEUR MONTAGE Anne-Sophie Bion (En corps) Pierre Deschamps (L’Innocent) Laure Gardette (Novembre) Laurent Rouan (La Nuit du 12) Mathilde Van de Moortel (A plein temps) 🏆 MEILLEURS COSTUMES Corinne Bruand (L’Innocent) Pierre-Jean Larroque (Couleurs de l’incendie) Gigi Lepage (Simone, le voyage du siècle) 🏆 Praxedes de Vilallonga (Pacifiction. Tourment sur les îles) Caroline de Vivaise (Les Amandiers) Emmanuelle Youchnovski (En attendant Bojangles) MEILLEURS DÉCORS Michel Barthélémy (La Nuit du 12) Sébastian Birchler (Couleurs de l’incendie) Emmanuelle Duplay (Les Amandiers) Christian Marti (Simone, le voyage du siècle) 🏆 Sebastian Vogler (Pacifiction. Tourment sur les îles) MEILLEURE PHOTO Julien Poupard (Les Amandiers) Patrick Ghiringhelli (La Nuit du 12) Claire Mathon (Saint Omer) Alexis Kavyrchine (En corps) Artur Tort (Pacifiction. Tourment sur les îles) 🏆 MEILLEUR SON Cyril Moisson, Nicolas Moreau et Cyril Holtz (En corps) Cédric Deloche, Alexis Place, Gwennolé Le Borgne et Marc Doisne (Novembre) François Maurel, Olivier Mortier et Luc Thomas (La Nuit du 12) 🏆 Laurent Benaïm, Alexis Meynet et Olivier Guillaume (L’Innocent) Cédric Deloche, Alexis Place, Gwennolé Le Borgne et Marc Doisne (Novembre) Jordi Ribas, Benjamin Laurent et Bruno Tarrière (Pacifiction. Tourment sur les îles) MEILLEURS EFFETS VISUELS Marco del Bianco (Pacifiction. Tourment sur les îles) Laurens Ehrmann (Notre-Dame brûle) 🏆 Guillaume Marien (Les Cinq Diables) Sébastien Rame (Fumer fait tousser) Mikaël Tanguy (Novembre) MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE Alexandre Desplat (Coupez !) Irène Drésel (A plein temps) 🏆 Grégoire Hetzel (L’Innocent) Olivier Marguerit (La Nuit du 12) Anton Sank (Les Passagers de la nuit) Marc Verdaguer et Joe Robinson (Pacifiction. Tourment sur les îles) MEILLEUR FILM D’ANIMATION Ernest et Célestine : le voyage en Charabie (Jean-Christophe Roger et Julien Chheng) Le Petit Nicolas. Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? (Amandine Fredon et Benjamin Massoubre) Ma famille afghane (Michaela Pavlátová) 🏆 MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE Allons enfants (Thierry Demaizière et Alban Teurlai) Le Chêne (Laurent Charbonnier et Michel Seydoux) Retour à Reims (Fragments) (Jean-Gabriel Périot) 🏆 Les Années Super 8 (Annie Ernaux et David Ernaux-Briot) Jane par Charlotte (Charlotte Gainsbourg) MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DE FICTION Partir un jour (Amélie Bonnin) 🏆 Les Vertueuses (Stéphanie Halfon) Haut les cœurs (Adrian Moyse Dullin) Le Roi David (Lila Pinell) MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE D’ANIMATION Câline (Margot Reumont) La Vie sexuelle de mamie (Urska Djukic, Emilie Pigeard) 🏆 Noir-Soleil (Marie Larrivé) MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE Churchill, Polar Bear Town, réalisé par Annabelle Amoros) Maria Schneider, 1983 (Elisabeth Subrin) 🏆 Ecoutez le battement de nos images (Audrey Jean-Baptiste et Maxime Jean-Baptiste) MEILLEUR FILM ÉTRANGER Close (Lukas Dhont) Sans filtre (Ruben Ostlund) La Conspiration du Caire (Tarik Saleh) EO (Jerzy Skolimowski) As Bestas (Rodrigo Sorogoyen) 🏆 CÉSAR D'HONNEUR David Fincher 🏆