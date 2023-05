Nouvel appel féministe à soutenir la candidature de Laurence Rossignol

La sénatrice et ex-ministre pourrait ne pas être investie par le Parti Socialiste lors des prochaines élections sénatoriales. Bronca au sein des mouvements féministes qui la considèrent comme une voix indispensable au Parlement.

Laurence Rossignol est une des rares élues au Parlement à penser la politique avec un regard féministe. Sénatrice PS de l’Oise, elle est ancienne ministre en charge des Droits des femmes et se bat sur tous les fronts féministes dans la chambre haute, avec le soutien des associations.

Alors nombre de représentant.es d’associations et responsables politiques féministes ne veulent pas envisager qu’elle ne soit plus sénatrice après les élections de septembre prochain.

Fin avril, quand le parti socialiste a décidé d’investir Alexandre Ouizille, le patron de la fédération du département, comme candidat dans l’Oise où Laurence Rossignol est élue, un premier appel avait été lancé. Signé par 500 personnalités désignées comme « Les femmes socialistes avec Laurence Rossignol », cet appel rappelait « un principe fondamental dans notre parti » : « tant que la parité n’est pas atteinte, une élue sortante ne peut être écartée au profit d’un camarade (ou d’un partenaire) masculin.» L’appel louait les qualités de la sénatrice « un modèle de rigueur, de franchise, de détermination et d’engagement. Grâce à elle, les valeurs féministes socialistes sont identifiées comme facteur de progrès social…»

Le 9 mai, nouvel appel : « Nous militantes et associations féministes avons besoin de Laurence Rossignol au Sénat ». La lettre ouverte est adressée à Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Pour ces associations, Laurence Rossignol est « une de nos principales interlocutrices et relai essentiel au Sénat et au parlement des revendications féministes, des droits des femmes et de la protection de l’enfance ». Elles demandent aux responsables du Parti Socialiste de reconsidérer la situation : « son éviction serait une perte pour vous et pour nous ».

Le candidat investi, Alexandre Ouizille, est un jeune homme qui dirige le parti dans son département et a fortement soutenu Olivier Faure lorsque celui-ci a été désigné secrétaire général du PS dans un climat très tendu. Il plaide « le renouvellement générationnel » quand Laurence Rossignol fait valoir la parité et l’indispensable engagement féministe au Sénat. Une autre piste a été évoquée pour que Laurence Rossignol reste au Sénat : qu’elle soit candidate à Paris ainsi que le signalait Public Sénat début avril. Mais dans la capitale aussi les places sont chères.

Qui est Laurence Rossignol ? Sénatrice, ex-ministre, elle ne laisse rien passer et argumente, parfois avec humour, toujours avec ténacité pour défendre les droits des femmes. Les Nouvelles News ont -forcément !- beaucoup parlé d’elle. Retour sur un parcours montrant qu’il est compliqué d’irriguer la politique de féminisme :

Des brèches dans l’école mixte (septembre 2010)

Anne Sinclair, retour de la femina dolorosa (2011)

QUELLE « ÉCONOMIE VERTE » ? LA GRANDE QUESTION DE RIO+20 (2012)

LAURENCE ROSSIGNOL, UNE FÉMINISTE À LA FAMILLE… PAS TRADITIONNELLE (2014)

LAURENCE ROSSIGNOL : « PERSONNE N’AVAIT JAMAIS DEMANDÉ LA RECONNAISSANCE DU FÉMINICIDE » (2016)

HARCÈLEMENT SEXUEL : INÉLIGIBILITÉ DES ÉLUS CONDAMNÉS ? (2016)

IVG : VERS UN DÉLIT D’ENTRAVE NUMÉRIQUE ? (2016)

DES HOMMES ET DES UTÉRUS, NOUVEAU COUPLET (2017)

POLANSKI PRÉSIDENT : LE MAUVAIS SCÉNARIO DES CÉSAR (2017)

AFFAIRE DARMANIN : POURQUOI LA « PRÉSOMPTION D’INNOCENCE » EST HORS-SUJET (Juillet 2020)

MACRON ET DARMANIN « D’HOMME À HOMME » : MESSAGE FÉMINISTE (Juillet 2020)

L’IVG EN DANGER PENDANT LE CONFINEMENT ? (mars 2020)

TRON CONDAMNÉ, FRESQUE SEXISTE DÉCROCHÉE : NOUVELLES DÉCISIONS DE JUSTICE (Janvier 2021)

CONTRE LA VIOLENCE MISOGYNE, DES RÉACTIONS POUSSIVES (Mai 2021)

LES AFGHANES ET L’INTROUVABLE DIPLOMATIE FÉMINISTE (août 2021)

LOI ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE ADOPTÉE AU SÉNAT… SANS LA GAUCHE (octobre 2021)

METOOPOLITIQUE : À PEINE LANCÉ, DÉJÀ HACKÉ (nov 2021)

PROSTITUTION : « LES HOMMES SONT RESPONSABLES DE LÀ OÙ ILS METTENT LEUR PÉNIS »… (2021)

LE CONSEIL DE L’EUROPE CONFOND LUTTE CONTRE LA HAINE ET PROMOTION DU VOILE (novembre 2021)

PREMIÈRE MINISTRE FÉMINISTE, ÉQUATION IMPOSSIBLE ? (16 mai 2022)

PRÉSIDENTIELLE : 22 PROPOSITIONS POUR UN QUINQUENNAT ANTISEXISTE (janvier 2022)

HAUSSE DES FÉMINICIDES : 122 HOMMES ONT TUÉ LEUR COMPAGNE OU EX EN 2021 (août 2022)

INSCRIPTION DU DROIT À L’IVG DANS LA CONSTITUTION : LE SÉNAT A DIT NON (octobre 2022)

22, 23 OCTOBRE : LES FONDAMENTAUX DU FÉMINISME À MARSEILLE (Octobre 2022)

COMMENT L’INDUSTRIE DU PORNO ÉCRASE TOUTE TENTATIVE DE RÉGULATION (septembre 2022)

UN RAPPORT SÉNATORIAL POUR DÉSTABILISER L’INDUSTRIE DU PORNO (septembre 2022)

UN FRONT ÉCOFÉMINISTE POUR L’ÉGALITÉ DES RETRAITES, DU TRAVAIL ET POUR LA PLANÈTE (février 2023)

EMMANUEL MACRON À « L’HEURE DES MAMANS » OU LA GRANDE CAUSE DÉCONNECTÉE (Mars 2023)

LE SÉNAT VOTE EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES PORNOGRAPHIQUES (Mars 2023)

« INACCEPTABLE ! »… LA RÉINTÉGRATION D’A. QUATENNENS À LFI NE PASSE PAS (2023)