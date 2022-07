Dossier Égalité professionnelle

Égalité professionnelle femmes-hommes : où en sommes-nous ? Quelles avancées et quels reculs ? Au fil de l’actualité, Les Nouvelles News dresse le bilan de l’égalité entre les femmes et les hommes, avec un focus sur les inégalités salariales, la féminisation des instances dirigeantes, la législation et les autres outils pour promouvoir l’égalité au travail, les retraites, l’équilibre vie familiale – vie professionnelle, l’emploi féminin et sa pénibilité spécifique, le travail invisible des femmes, ainsi que les initiatives prises par les entreprises et les campagnes médiatiques.

Retrouvez ci-dessous l’ensemble de nos articles sur le sujet